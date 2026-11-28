Roberto Mancini expresa un deseo tras cumplir ayer 62 años.
El seleccionador de Italia declaró en una entrevista al Corriere dello Sport: "¿He dicho que ganaré el Mundial igual que dije que ganaríamos la Eurocopa? No puedes intentar conseguir algo si no crees plenamente en ello. Cuando construimos aquella primera selección, nadie creía en nosotros. Éramos la séptima u octava de Europa. Decían que Verratti y Jorginho no podían jugar juntos y formaron un centro del campo fantástico. Estuvimos cuatro años sin perder un partido, así que construimos un equipo, jugamos bien, muy bien, y ahora tenemos que repetirlo".
Después, Mancini volvió sobre su ruptura con la selección en agosto de 2023 para aceptar la suculenta oferta de Arabia Saudí: "En el fondo de todo hubo una falta de comunicación entre el presidente Gravina y yo. Llevaba meses pensando algunas cosas, concretamente que él tenía intención de sustituirme en cuanto surgieran las primeras dificultades. Llevábamos meses hablando del cuerpo técnico y yo lo dejaba pasar, hacía como si no ocurriera nada. Mientras tanto, pasaban las semanas y las cuestiones seguían sin resolverse. Retomamos la conversación después de la Nations League en Países Bajos y no llegamos a ninguna conclusión. Después pasamos un mes sin hablar".
"Entonces empecé a hablar con los saudíes, que se habían puesto en contacto conmigo mucho antes. Un amigo me había llamado meses antes para contarme algunas cosas y plantearme una opción de ese tipo, y yo incluso la había considerado. Me equivoqué al no dimitir después de la Nations League, pero, sinceramente, no quería irme. Habría querido quedarme, no tenía intención de marcharme, pero a veces pasan cosas. Creo que cometí un error, sobre todo al valorar ciertos aspectos que había que tratar. Si lo hubiéramos hecho, probablemente no habría pasado nada. Tendría que haber cogido un avión, volar a Roma y aclarar las cosas con el presidente".
"¿Cuándo me di cuenta de que había cometido una gran cagada? Enseguida, pero ya no podía dar marcha atrás. Lo de Arabia resultó ser una aventura complicadísima. Si Luca Vialli hubiera estado, habríamos hablado y habríamos resuelto muchas cosas".
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"¿Le pedí a Gravina que me dejara volver tras la marcha de Spalletti? No me había gustado cómo había acabado todo. ¿A muchos de mis colegas no les gustó la decisión de Malagò? Eso es pura envidia, estas cosas pasan todos los días en los clubes: destituciones, dimisiones, regresos. Reconocí mi error sin buscar atenuantes ni excusas. Intenté dar una explicación y pedí disculpas en varias ocasiones".
"¿Este año he vuelto al banquillo de Italia gracias a lo ocurrido con Pirlo? La primera vez también fue así: yo no era el elegido para ser seleccionador, sino Carlo Ancelotti. Se decantaron por mí cuando él eligió otra cosa. ¿Soy un hombre afortunado? Un poco de suerte hace falta de vez en cuando".
"Me he visto obligado a convocar a chicos que aún no habían jugado en la Serie A, dado que la presencia de italianos se ha reducido al 30 por ciento. Un porcentaje vergonzoso. No me queda otra que buscar jóvenes con potencial para crecer. Y tengo que asumir riesgos dándoles entrada en partidos importantes. Hay chicos con una calidad enorme, pero necesitan tiempo y experiencia para demostrarla. Para mí cuenta el aspecto técnico, es lo que me interesa cuando elijo a un jugador. Después intento averiguar en qué posición puede rendir mejor, pero solo el campo puede darme esa respuesta".
"A los clubes no les interesa nada la selección, que tiene que encontrar soluciones por sí sola. No sirve de nada que nos quejemos de una situación que se ha ido creando durante al menos 20 años. Solo tenemos que buscar jugadores y darles experiencia, aunque corramos el riesgo de perder algún partido. Explicadme por qué a los propietarios extranjeros les iba a interesar nuestra selección".
"¿La última derrota en Bélgica? Nos dolió. Al principio habríamos firmado ese recorrido, pero cuando llegas hasta ahí siempre esperas seguir adelante. Contra Bélgica perdimos merecidamente. Volví a ver el 4-1 para entender los motivos de una derrota así. Durante 45 minutos no hicieron más que nosotros. Dos o tres jugadas cambiaron el partido. Nos faltó algo de contundencia en ciertas situaciones defensivas. Creo que los dos partidos contra Bélgica serán más importantes y nos enseñarán más que los dos contra Francia".
"¿Qué futbolista no ha llegado a cumplir las expectativas, aquel por cuyo éxito habría apostado y que ha decepcionado? Sin irme muy atrás, creo que Zaniolo tiene un gran potencial. Cuando lo llamé a la selección, en el primer entrenamiento parecía un niño jugando con adultos; en el tercero, un adulto jugando con adultos. Hoy, por sus cualidades físicas y técnicas, debería ser una estrella del fútbol italiano. ¿Considero terminada su etapa en la selección después del último episodio? No. Yo convoco a quien está jugando bien en el momento de hacer la convocatoria, a quien puede aportar algo al equipo. Además, conmigo Nico siempre se ha comportado correctamente, al margen de los problemas personales que haya tenido. Espero que haga todo lo posible por volver. Me gustan los jugadores imprevisibles porque son los que marcan la diferencia. Podemos trabajar todos los principios y tácticas que queramos y conozcamos, pero luego hay partidos que resuelven quienes saben jugar, no hay más. No puedes pensar que vas a dominar siempre. También tienes que saber sufrir y, si tienes un jugador que posee algo más, él te decide el partido con una jugada".
"¿Quién ganará el Scudetto? Creo que la Roma. ¿Estarán contentos los aficionados de la Lazio? Creo que el Inter es el mejor equipo. Tenía mucha confianza en el Nápoles al principio, pero ha sufrido demasiadas lesiones. Sobre la Lazio puedo decir esto: no apostéis por su hundimiento".