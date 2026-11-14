Italia, Mancini: «Hay que evaluar a Calafiori. Lo de Dimarco como extremo es una idea que tenía desde hace tiempo. No jugamos para empatar, no está en nuestra mentalidad. Ya era optimista tras la derrota de la ida»

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Italia se juega a domicilio ante Bélgica el pase a la fase final de la Nations League 2026/2027. Le sirven dos de los tres resultados posibles. Roberto Mancini subrayó en rueda de prensa el orgullo de tener esta oportunidad.

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Dos resultados de los tres posibles le sirven, pero solo quiere uno: la victoria. Italia, dirigida por Roberto Mancini, se jugará mañana ante Bélgica, a partir de las 20:45 en el estadio Rey Balduino de Bruselas, sus opciones de clasificarse para la fase final de la Nations League 2026/2027.

Con la victoria sobre Francia, Italia se situó al frente del grupo 1 de la Liga A del torneo y mantuvo un punto de ventaja sobre Bélgica, lo que le permitiría clasificarse incluso con un empate, independientemente del resultado de los franceses.

Pero Bélgica es el equipo que infligió una contundente derrota a Italia en el partido de ida. Por eso, hoy, al hablar del encuentro con Sky y en rueda de prensa, el seleccionador Mancini pidió calma pese al orgullo que le produce esta oportunidad.



ORGULLO: "Estar aquí y jugarnos la clasificación en este grupo es motivo de orgullo por lo que han hecho los chicos hasta hoy. No será fácil, Bélgica es una gran selección".

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LA DERROTA EN LA IDA: "Yo era bastante optimista incluso después de la derrota en la ida: creo que el equipo hizo un partido diferente en la segunda parte, aunque, en conjunto, quizá Bélgica mereció ganar".

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BÉLGICA, COMO FRANCIA: "Jugaremos nuestro partido como siempre hemos hecho. Creo que Bélgica es un equipo formado por jugadores técnicamente buenos y rápidos; no es muy diferente de Francia.



DUDAS EN LA ALINEACIÓN: "¿Dudas de cara al último entrenamiento? Lo veremos mañana por la mañana. Hoy los chicos han hecho una sesión de recuperación y mañana evaluaremos su estado. Pensábamos recuperar a Cambiaghi, lo hemos intentado esta mañana, pero tenía dolor. Seguro que haremos dos cambios (Cambiaghi y Frattesi), pero tenemos que evaluar quién necesita descansar".



CALAFIORI Y DIMARCO DE EXTREMOS: Sí, tendremos que valorarlo mañana. Lo de Dimarco es una opción que llevamos tiempo considerando; lo decidiremos mañana. Hay que ver las cosas en función del partido y también durante su desarrollo.



ATENCIÓN A BÉLGICA: "¿Un partido peligroso? Sin duda, porque es el último. Partimos con una ligera ventaja, pero eso no significa que debamos conformarnos. Será un buen partido contra un equipo que en el Mundial quedó eliminado ante España solo en el último minuto".