Italia, lesión de Frattesi: abandona la concentración de la selección italiana por una molestia muscular

Al día siguiente del Italia-Francia (3-1), la selección italiana pierde a Davide Frattesi, autor ayer del segundo gol de Italia ante Francia. El centrocampista de la Lazio sufre molestias musculares.
Según el comunicado de la FIGC, al día siguiente de la victoria con remontada ante Francia, la selección italiana volvió a entrenarse en el Centro Deportivo Angelo Moratti de cara al partido del domingo contra Bélgica, el último de su grupo en la UEFA Nations League. El equipo se dividió en dos grupos: los titulares ante Francia realizaron una sesión de recuperación en el gimnasio y la piscina, mientras que el resto trabajó sobre el terreno de juego.
Mientras tanto, Davide Frattesi abandonó la concentración de Italia: el centrocampista de la Lazio, que marcó ayer ante Francia, sufre una molestia muscular que le impide jugar contra Bélgica y regresará a su club.
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