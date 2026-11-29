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La Italia del tenis ha logrado la hazaña y ha vuelto a hacer historia. Por cuarta vez consecutiva, y quinta en total, la selección italiana ha ganado la Copa Davis, el torneo por países, y se ha proclamado campeona del mundo de este deporte.

Incluso sin su número uno, Jannik Sinner, de baja por sus conocidos problemas de rodilla, el equipo capitaneado por Filippo Volandri ha logrado la hazaña de vencer en la final a la España del fenómeno Carlos Alcaraz y alzarse con el título tras eliminar primero a Corea del Sur en cuartos de final y después a la República Checa en semifinales.

EXHIBICIÓN DE MUSETTI: La actuación de Lorenzo Musetti dominó la gran final disputada en Bolonia, sede de esta edición del torneo. El italiano culminó una semana como referente técnico indiscutible al imponerse tanto en el individual ante Jodar como en el dobles decisivo junto a Vavassori. Si en la primera de las cuatro Davis Sinner había sido el motor del equipo y hace un año Cobolli había asumido el liderazgo del grupo, este año el protagonismo ha sido para el talento de Carrara.

EL DOBLES DECISIVO: Tras la victoria de Musetti sobre Jodar y la de Alcaraz sobre Cobolli, el dobles decidió el duelo. Musetti y Vavassori se enfrentaron a Alcaraz y Granollers, ex número uno mundial de dobles. Los italianos, magníficos al resto, lograron dos roturas de servicio en el primer set y se lo llevaron por un contundente 6-2. En el segundo, ambos equipos mantuvieron su saque hasta el 5-4. Los italianos salvaron entonces una bola de set y lograron la rotura decisiva con 6-5. Un ace selló el 7-5 final y desató la fiesta italiana.

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EL EQUIPO : Filippo Volandri puede estar satisfecho con el rendimiento de su equipo, que, además de los ya citados Musetti, Vavassori y Cobolli, contó con Matteo Berrettini. Los italianos, pese a las conocidas polémicas en las redes sociales y los presuntos roces entre compañeros aireados a golpe de cotilleos, acabaron superando cualquier posible diferencia. Fueron el equipo más unido y confirmaron una vez más el auténtico momento dorado del tenis italiano.