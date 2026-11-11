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UEFA Nations League A
team-logoItalia
San Siro
team-logoFrancia
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Italia-Francia, previa de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Italia vs Francia
Italia
Francia
UEFA Nations League A
Z. Zidane
D. Doue
A. Cisse

Previa completa del Italia-Francia en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA. Hablamos de táctica, novedades de los equipos, estado de forma y mucho más.

Previa del Italia-Francia de la Liga de Naciones de la UEFA A

crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
San Siro

Italia y Francia se enfrentan el jueves 12 de noviembre en San Siro, en Milán, en un partido del grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA A en el que hay mucho en juego. El encuentro comienza a las 15:45 EST y las 19:45 GMT.

Francia visita a una Italia en progresión

Francia llega como líder del grupo y en un buen momento: el equipo de Zinedine Zidane no ha perdido ninguno de sus cuatro partidos de la Liga de Naciones hasta ahora. Ambas selecciones empataron 1-1 en el encuentro de octubre, por lo que el grupo sigue abierto de cara a esta penúltima jornada.

Zidane está dando forma a un proyecto desde que asumió el cargo tras el Mundial. El atacante del PSG Desire Doue se ha convertido en una de sus principales fuentes de creatividad, y el seleccionador francés ha comparado públicamente las ganas de aprender del joven con las que él tenía como jugador. Warren Zaire-Emery también ha regresado tras su lesión, aunque su posición preferida sigue siendo motivo de discrepancia entre Zidane y el entrenador del PSG, Luis Enrique.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Cisse apunta a ser protagonista con Italia tras su gran momento en el AC Milan

Italia ocupa el segundo puesto del grupo y ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos a las órdenes de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, del AC Milan, atraviesa un gran momento en la Serie A, con ocho goles esta temporada, y aspira a ser titular. El lateral del Chelsea Marco Palestra y el creador de juego del Como Mattia Liberali también son jóvenes opciones prometedoras para el veterano seleccionador, mientras Italia trata de dejar atrás las decepciones en los grandes torneos.

Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Datos clave y bajas por lesión

  • Italia ha marcado en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos con Francia.
  • Italia lleva tres partidos invicta en la Liga de Naciones, con ocho goles en esa racha.
  • Francia no ha encajado goles en ninguno de sus dos partidos a domicilio en la Liga de Naciones esta campaña.
  • Italia ya no podía contar con Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori y Moise Kean antes de que el defensa de la Roma Gianluca Mancini se retirase de la convocatoria por una lesión.
  • Francia no cuenta con William Saliba ni Ousmane Dembele.
FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Posibles onces

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

Actualidad de los equipos y convocatorias

Italia contra Francia alineaciones probables

4-3-3
Italia crest
Italia
ITA
Formación
Francia crest
Francia
FRA
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaA. BastoniA. BastoniR. CalafioriR. CalafioriM. KayodeM. KayodeG. ScalviniG. ScalviniI. DoumbiaI. DoumbiaN. BarellaN. BarellaS. TonaliS. TonaliF. EspositoF. EspositoA. VergaraA. VergaraS. EspositoS. EspositoM. MaignanM. MaignanD. UpamecanoD. UpamecanoM. GustoM. GustoA. TruffertA. TruffertJ. JacquetJ. JacquetR. CherkiR. CherkiA. RabiotA. RabiotA. TchouameniA. TchouameniK. MbappeK. MbappeD. DoueD. DoueM. OliseM. Olise
Francia crest
Francia
FRA
4-3-3
Italia

Once inicial

Francia

Manager

  • R. Mancini
  • Z. Zidane
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

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