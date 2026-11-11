Previa del Italia-Francia de la Liga de Naciones de la UEFA A
Italia y Francia se enfrentan el jueves 12 de noviembre en San Siro, en Milán, en un partido del grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA A en el que hay mucho en juego. El encuentro comienza a las 15:45 EST y las 19:45 GMT.
Francia visita a una Italia en progresión
Francia llega como líder del grupo y en un buen momento: el equipo de Zinedine Zidane no ha perdido ninguno de sus cuatro partidos de la Liga de Naciones hasta ahora. Ambas selecciones empataron 1-1 en el encuentro de octubre, por lo que el grupo sigue abierto de cara a esta penúltima jornada.
Zidane está dando forma a un proyecto desde que asumió el cargo tras el Mundial. El atacante del PSG Desire Doue se ha convertido en una de sus principales fuentes de creatividad, y el seleccionador francés ha comparado públicamente las ganas de aprender del joven con las que él tenía como jugador. Warren Zaire-Emery también ha regresado tras su lesión, aunque su posición preferida sigue siendo motivo de discrepancia entre Zidane y el entrenador del PSG, Luis Enrique.
Cisse apunta a ser protagonista con Italia tras su gran momento en el AC Milan
Italia ocupa el segundo puesto del grupo y ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos a las órdenes de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, del AC Milan, atraviesa un gran momento en la Serie A, con ocho goles esta temporada, y aspira a ser titular. El lateral del Chelsea Marco Palestra y el creador de juego del Como Mattia Liberali también son jóvenes opciones prometedoras para el veterano seleccionador, mientras Italia trata de dejar atrás las decepciones en los grandes torneos.
Datos clave y bajas por lesión
- Italia ha marcado en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos con Francia.
- Italia lleva tres partidos invicta en la Liga de Naciones, con ocho goles en esa racha.
- Francia no ha encajado goles en ninguno de sus dos partidos a domicilio en la Liga de Naciones esta campaña.
- Italia ya no podía contar con Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori y Moise Kean antes de que el defensa de la Roma Gianluca Mancini se retirase de la convocatoria por una lesión.
- Francia no cuenta con William Saliba ni Ousmane Dembele.
Posibles onces
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.
Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.