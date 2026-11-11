Italia-Francia en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: previa y todo lo que debes saber

Previa del Italia-Francia de la Liga A de la Nations League

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

Italia y Francia se enfrentan el jueves 12 de noviembre en San Siro, en Milán, en un partido del grupo 1 de la Liga A de la Nations League de la UEFA con mucho en juego. El encuentro comienza a las 13:00 EST y a las 15:00 GMT.

Francia viaja a Italia para enfrentarse a una selección en progresión

Francia llega como líder del grupo y en un buen momento de forma. El equipo de Zinedine Zidane no ha perdido ninguno de sus cuatro partidos de la Nations League hasta ahora. Ambas selecciones empataron 1-1 en el partido de octubre, por lo que el grupo sigue muy abierto antes de esta penúltima jornada.

Zidane ha ido construyendo un proyecto sólido desde que asumió el cargo tras el Mundial. El atacante del PSG Desire Doue se ha convertido en una de sus principales fuentes de creatividad, y el seleccionador francés ha comparado públicamente las ganas de aprender del joven con las que tenía él cuando jugaba. Warren Zaire-Emery también ha regresado al equipo tras una lesión, aunque su posición preferida sigue siendo motivo de discrepancia entre Zidane y el entrenador del PSG, Luis Enrique.

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Cisse apunta a ser protagonista con Italia tras su gran momento en el Milan

Italia es segunda de grupo y ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos a las órdenes de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, del AC Milan, atraviesa un gran momento en la Serie A, donde suma ocho goles esta temporada, y aspira a ser titular. El lateral del Chelsea Marco Palestra y el creador de juego del Como Mattia Liberali también son jóvenes opciones prometedoras para el veterano seleccionador, mientras Italia busca dejar atrás las decepciones sufridas en los grandes torneos.

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Datos clave y bajas por lesión

Italia ha marcado en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos con Francia.

Italia lleva tres partidos de la Nations League sin perder y ha marcado ocho goles en esa racha.

Francia ha mantenido su portería a cero en sus dos partidos a domicilio de la Nations League en esta edición.

Italia ya no contaba con Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori ni Moise Kean antes de que el defensa de la Roma Gianluca Mancini causara baja por lesión.

Francia no cuenta con William Saliba ni Ousmane Dembele.

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Posibles onces

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

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