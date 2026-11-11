¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
UEFA Nations League A
team-logoItalia
San Siro
team-logoFrancia
¡Mira aquí! DAZN
Con la colaboración de

Italia-Francia en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: previa y todo lo que debes saber

Italia vs Francia
Italia
Francia
UEFA Nations League A
Z. Zidane
D. Doue
A. Cisse

Previa completa del Italia-Francia de la Liga A de la UEFA Nations League. Analizamos las tácticas, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

Previa del Italia-Francia de la Liga A de la Nations League

crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
San Siro

Italia y Francia se enfrentan el jueves 12 de noviembre en San Siro, en Milán, en un partido del grupo 1 de la Liga A de la Nations League de la UEFA con mucho en juego. El encuentro comienza a las 13:00 EST y a las 15:00 GMT.

Francia viaja a Italia para enfrentarse a una selección en progresión

Francia llega como líder del grupo y en un buen momento de forma. El equipo de Zinedine Zidane no ha perdido ninguno de sus cuatro partidos de la Nations League hasta ahora. Ambas selecciones empataron 1-1 en el partido de octubre, por lo que el grupo sigue muy abierto antes de esta penúltima jornada.

Zidane ha ido construyendo un proyecto sólido desde que asumió el cargo tras el Mundial. El atacante del PSG Desire Doue se ha convertido en una de sus principales fuentes de creatividad, y el seleccionador francés ha comparado públicamente las ganas de aprender del joven con las que tenía él cuando jugaba. Warren Zaire-Emery también ha regresado al equipo tras una lesión, aunque su posición preferida sigue siendo motivo de discrepancia entre Zidane y el entrenador del PSG, Luis Enrique.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Cisse apunta a ser protagonista con Italia tras su gran momento en el Milan

Italia es segunda de grupo y ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos a las órdenes de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, del AC Milan, atraviesa un gran momento en la Serie A, donde suma ocho goles esta temporada, y aspira a ser titular. El lateral del Chelsea Marco Palestra y el creador de juego del Como Mattia Liberali también son jóvenes opciones prometedoras para el veterano seleccionador, mientras Italia busca dejar atrás las decepciones sufridas en los grandes torneos.

Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Datos clave y bajas por lesión

  • Italia ha marcado en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos con Francia.
  • Italia lleva tres partidos de la Nations League sin perder y ha marcado ocho goles en esa racha.
  • Francia ha mantenido su portería a cero en sus dos partidos a domicilio de la Nations League en esta edición.
  • Italia ya no contaba con Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori ni Moise Kean antes de que el defensa de la Roma Gianluca Mancini causara baja por lesión.
  • Francia no cuenta con William Saliba ni Ousmane Dembele.
FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Posibles onces

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

Novedades y plantillas

Italia contra Francia alineaciones probables

Manager

  • R. Mancini
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google