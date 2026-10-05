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Mancini Italia
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Italia, convocados para Turquía: primera vez para Inacio, siete excluidos

Italia

La Italia vuelve a la acción. Hoy, 5 de octubre a las 20:45, Italia se enfrenta de nuevo a Turquía en el Dall'Ara de Bolonia. Se parte del 4-1 de la ida, un resultado importante que dio confianza al equipo de Mancini. Ya ha tomado sus decisiones para el partido de vuelta. Siete son los descartados: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora y Zoma. En cambio, hay una novedad importante. Samuele Inacio ha sido convocado por primera vez después de haberse quedado fuera en las tres citas anteriores. No estará, en cambio, Moise Kean, obligado a abandonar la concentración por un problema físico.


LOS CONVOCADOS - Italia quiere dar continuidad al triunfo logrado en Bursa y seguir mirando a la clasificación del grupo. Por delante están Francia y Bélgica, con 7 y 6 puntos respectivamente. Mancini ha decidido confiar en un grupo amplio, con varias confirmaciones y alguna novedad. Entre los porteros están Donnarumma, Carnesecchi y Vicario. En defensa, espacio para Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo y Mancini.



LA SEÑAL - En el centro del campo, en cambio, figuran Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi y Barella. Arriba, por último, están P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito y Vergara. Una lista que explica las elecciones del seleccionador de cara a un partido que Italia quiere afrontar con la misma convicción mostrada en la ida. El 4-1 de Bursa dio una señal importante, pero ahora hace falta una nueva respuesta.


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