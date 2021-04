Italia aprueba que sus clubes se comprometan a aceptar una cláusula "anti-Superliga"

Para inscribirse en el campeonato nacional, los clubes se comprometerán a no participar en competiciones no reconocidas por UEFA, FIFA o FIGC

Después de la tormenta no está llegando la calma. Al revés, se siguen produciendo reacciones. Tras el anuncio fallido de la Superliga, frenada por diferentes agentes del fútbol europeo, varios países están posicionándose de cara al futuro. Y uno de los que rechaza la Superliga es Italia, que está poniendo piedras para frenar el impulso de los clubes fundadores de esta competición. De hecho, la Federación Italiana de Fútbol ha dado un paso adelante que comprometerá a los clubes a renunciar a ese proyecto.

En la jornada de hoy, la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), después de la reunión extraordinaria del Consejo Federal, ha aprobado un cambio en su código de reglas que impide a los clubes participar en organizaciones no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la propia FIGC, para evitar el futuro peligro de un éxodo de varios clubes a proyectos como la Superliga europea.

El artículo sigue a continuación

El texto de la nueva norma de la FIGC es tajante: "Para inscribirse en el campeonato nacional, el club se comprometerá a no participar en competiciones organizadas por asociaciones privadas no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la FIGC", es la nueva regla aprobada por el Consejo Federal, según informan los medios italianos. Con lo cual, todos los clubes que pretendan inscribirse en el campeonato doméstico italiano tendrán la obligación de adquirir el compromismo público de no participar en competiciones privadas o cerradas, no reconocidas por UEFA o FIFA.

Es decir, que Italia blinda el futuro de su campeonato y de la afiliación de sus clubes, exigiéndoles el compromiso de no participar en la Superliga. La nueva norma de la FIGC añade que "la participación en estas competiciones privadas no reconocidas provocará el cierre de la afiliación", agrega la nueva versión del artículo 16 de las denominadas Normas Organizativas Internas Federales.