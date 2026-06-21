Issam Al-Shawali: Es un escándalo... ¡Mejor no habernos clasificado al Mundial!

El comentarista tunecino Essam Al-Shawali se mostró triste durante el Túnez-Japón del Mundial 2026, tras el segundo gol encajado por las «Águilas de Cartago» en el minuto 31.

El delantero Ayase Ueda, con un potente disparo desde fuera del área, batió a Aymen Dahmane por la esquina izquierda y puso el 2-0, complicando el debut del seleccionador francés Hervé Renard.

Al ver el mal partido de Túnez, Shalwi exclamó en directo: «Ojalá no nos hubiéramos clasificado para el Mundial».

Y añadió: «Nuestros jugadores han quedado en evidencia en el Mundial, y el amistoso contra Bélgica, que perdimos 5-0 antes del torneo, provocó el colapso de la confianza».

Y añadió: «Estamos ante un escándalo futbolístico; se juega con la historia del fútbol tunecino».

La Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi tras perder 5-1 con Suecia y contrató de urgencia a Hervé Renard, pero el cambio no surtió efecto.

Pese a ello, el estreno de Riner no pudo ser más desfavorable: Japón ya ganaba 1-0 en el minuto 4 por obra de Daichi Kamada, antes de que Ueda sentenciara. Las “Águilas de Cartago” sufrieron de principio a fin ante la superioridad asiática.