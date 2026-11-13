Issa Doumbia, duelo entre Juventus y Nápoles: la cláusula descomunal y los contactos mantenidos, habla su agente

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Issa Doumbia, nacido en 2003 y jugador de la selección nacional y del Sporting de Lisboa, interesa al Napoli y a la Juventus. Su agente revela que ha habido contactos, pero su coste podría resultar prohibitivo para los clubes italianos.

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Issa Doumbia es una de las (muchas) novedades positivas de este inicio de temporada entre los jóvenes del fútbol italiano. El exjugador del AlbinoLeffe y del Venezia, que el pasado verano fichó por el Sporting de Lisboa por 23 millones más variables, está destacando en la liga portuguesa, en la Champions League y con la selección italiana. También en el partido contra Francia el seleccionador Roberto Mancini le dio entrada en la segunda parte, y su aportación fue positiva.

LA LLAMADA DE MANNA

Cheikh Sadibou, agente de Doumbia, habla hoy de él en una entrevista con Stile TV: «Su progresión sigue siendo excelente tanto en el club como en la selección, donde se ve que Mancini confía en él. El Napoli me ha llamado, pero no es la primera vez que hablo con Manna: ya lo quería cuando era director deportivo de la Juventus Next Gen. Pero nunca hemos pasado de una conversación informal; nunca han llegado ofertas».

¡TAMBIÉN ESTÁ LA JUVE, PERO VAYA CLÁUSULA!

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Doumbia tiene contrato con el Sporting de Lisboa hasta 2031 y una cláusula de rescisión de 80 millones. Evidentemente, es una cifra fuera del alcance del Napoli y de cualquier club italiano, pero el Napoli espera ganarse la voluntad del futbolista y después entablar negociaciones con el club portugués para reducir el precio al menos a la mitad. La Juventus también tiene la misma idea, lo que plantearía otra pugna en el mercado con el Napoli entre dos clubes que ya se disputan a Gustavo Varela, delantero portugués del Monza nacido en 2005.