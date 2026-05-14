Israel está furioso con Lamine Yamal y exige que el FC Barcelona tome medidas

Lamine Yamal se vio envuelto en una polémica política durante la celebración del FC Barcelona. El lunes, durante el desfile en autobús por la ciudad, el joven delantero ondeó una bandera palestina, lo que provocó reacciones airadas en Israel. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, respondió con dureza en X.

Un seguidor le entregó la bandera a lo largo del recorrido, y el joven delantero la agitó durante varios minutos mientras miles de aficionados celebraban el título liguero.

En Israel el gesto causó gran impacto. Katz respondió el martes en X con un duro mensaje en el que acusó al delantero de difundir odio hacia Israel.

«Mientras nuestros soldados combaten a Hamás, Yamal optó por sembrar odio contra Israel», escribió Katz, y recordó los hechos del 7 de octubre de 2023: «Niños, mujeres y ancianos judíos han sido asesinados, violados, quemados y masacrados».

Katz considera inmoral cualquier respaldo público a Palestina en este contexto y pregunta: «¿Es esto humano? ¿Es moral?».

Además, pide al FC Barcelona que se desmarque de la acción de Yamal y reafirme su postura contra el terrorismo.

El Barcelona aún no se ha pronunciado sobre la polémica surgida en torno a su estrella. El entrenador Hansi Flick sí lo hizo: «Personalmente, yo no lo habría hecho», afirmó el alemán. «He hablado con Lamine sobre ondear la bandera palestina durante la celebración. Si quiere hacerlo, puede. Tiene 18 años».











