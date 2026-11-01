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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Traducido por

Ismael Saibari ve cómo su pesadilla se hace realidad en el Bayern de Múnich

Bayern Múnich

Terribles noticias para Ismael Saibari. El centrocampista del Bayern de Múnich se lesionó el sábado por la noche ante el Borussia Dortmund. Ahora, Sky Sports Germany informa de que estará varios meses de baja.

Der Klassiker terminó pronto para el internacional marroquí. Su partido acabó tras un choque con el portero del Dortmund, Gregor Kobel. Poco después, Serge Gnabry también tuvo que retirarse en el equipo local.

Saibari fue operado de inmediato el domingo por la mañana. Sufrió una lesión de la sindesmosis, un desgarro o estiramiento de la unión de tejido conectivo entre la tibia y el peroné, justo por encima de la articulación del tobillo.

El centrocampista, que también juega como delantero y llegó el pasado verano procedente del PSV por cincuenta millones de euros, no podrá jugar con el campeón récord de Alemania durante al menos tres meses.

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03 nov 2026

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Saibari estaba firmando una buena temporada. En catorce partidos con el club, había marcado tres goles y dado otras tantas asistencias.

Sin Saibari, el Bayern de Múnich no logró ganar el partido. Un gol tardío del exdelantero del PSV Fabio Silva dejó el marcador en 2-2 tras noventa minutos de juego.

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