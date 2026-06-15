El traspaso de Ismael Saibari al Bayern de Múnich está en su fase final, según informó el lunes Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El PSV podría recibir hasta 55 millones de euros.

Según el periodista, hay acuerdo entre todas las partes. Saibari será el jugador que más dinero haya reportado al PSV.

Aún debe pasar el reconocimiento médico, mientras ambos clubes ultiman los detalles. El marroquí de 25 años, que brilla en el Mundial y marcó el sábado ante Brasil (1-1), podría cerrar su fichaje en los próximos días.

Elfrink no ve obstáculos: «Saibari se someterá al reconocimiento médico en Estados Unidos, donde el médico de la selección alemana —también del Bayern— supervisará el proceso».

PSV, que lo fichó hace seis años por 200 000 euros al KRC Genk, obtendrá una plusvalía enorme.

Con el PSV ha disputado 142 partidos, en los que ha marcado 42 goles y dado 29 asistencias.

Deja el PSV con ocho títulos holandeses y se consolida como un referente de la selección marroquí.