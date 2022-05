Isco se despide del Madrid a través de Instagram: "Me lo he pasado de p*** madre"

El malagueño pone fin a su etapa en el conjunto blanco nueve años después de su llegada. Lo hace con chiste sobre Mbappé incluido.

Por Jorge C. Picón - Francisco Román Alarcón, más conocido como Isco, pone fin a su etapa en el Real Madrid. El malagueño acaba contrato en julio y ha decido despedirse de la afición a través de Instagram una vez a acabado la temporada. Con un mensaje cargado de recuerdos y de optimismo, el malagueño ha reconocido sentirse feliz de haber formado parte del club blanco.

"Acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño. A parte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: ME LO HE PASADO DE PUTA MADRE Y QUE ME QUITEN LO 'BAILAO", firma en una parte de del texto. También ha mandado agradecimientos. "

Quiero agradecer a compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabeu por todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita y que a mí nunca me ha faltado. También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo", ensalza.

El artículo sigue a continuación

El texto va con dos pequeños chistes. El primero, sobre Mbappé, relacionándolo con su llegada en 2013. Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir. Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones", bromea acompañando el texto con un emoticono de una tortuga y otro de una cara riéndose. El segundo, al final, para sacar una sonrisa a los madridistas: "Por cierto, ayer le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles, si la 15 está de camino".

Isco se marcha con un palmarés envidiable, encabezado por cinco Champions. En tres de esas finales fue titular y en la primera fue clave como revulsivo. También ha levantado tres ligas. Ha jugado 353 partidos con la camiseta del Real Madrid en los que ha marcado 53 goles y ha repartidos 56 asistencias, según datos de Transfermarkt. Un jugador que se ganó el cariño del Bernabéu desde el primer día y, aunque se marche siendo un autor secundario, sus regates quedarán para siempre en el recuerdo de los aficionados.