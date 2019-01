Isco no juega ni con Bale lesionado: Vinicius, titular ante la Real Sociedad

El malagueño empieza otra vez en el banquillo del Real Madrid.

Isco Alarcón vuelve a ser suplente en el Real Madrid de Santiago Solari, incluso cuando Gareth Bale es baja por lesión. El equipo blanco sale al encuentro contra la Real Sociedad con el joven Vinicius Jr. entre los titulares.

Solari se ha decantado por Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Lucas, Benzema y Vinicius para el encuentro de la Jornada 18 de LaLiga.

Así las cosas, Isco sigue sin contar en las alineaciones titulares del preparador argentino desde que el ex jugador de River Plate llegó al banquillo del Real Madrid. La situación del malagueño no ha cambiado nada tras dejar claro que no quería marcharse del club español, ni siquiera cuando Bale, Asensio y Mariano no son parte del equipo por molestias físicas.

Con Isco reemplazando el Bale frente al Villarreal después de que el galés se lesionara, había motivos para creer que el ex del Valencia podría arrancar el encuentro frente a la Real Sociedad, pero no ha sido así.