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Alexander Isak marcó dos goles y lideró al Liverpool en su victoria por 3-0 ante el Club Brujas en la Champions League. El equipo de Andoni Iraola suma 12 puntos en cinco partidos de la fase liga. Tras el encuentro, el delantero sueco atribuyó su vaselina en los últimos minutos a la insistencia de Alisson Becker con los balones largos y aseguró que el ataque del Liverpool empieza a funcionar.

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Isak marca dos goles para asegurar la cuarta victoria del Liverpool en la Champions League

Alexander Isak firmó un doblete con dos remates certeros y el Liverpool se impuso por 3-0 al Club Brujas a domicilio en la Champions League el miércoles por la noche. El equipo de Andoni Iraola alcanzó así los 12 puntos de 15 posibles en la fase liga. El delantero abrió el marcador pronto en el estadio Jan Breydel, después de que Bradley Barcola interceptara un pase errático de Yann Sommer y Dominik Szoboszlai, capitán en esta ocasión, le sirviera el balón para marcar a la primera.

«Fue una victoria perfecta a domicilio», declaró Isak a TNT Sports al término del partido. «Hasta que marcamos el segundo gol, no estaba nada claro hacia dónde iba a decantarse el partido, porque el Club Brujas jugó bien y defendió al hombre. Fue un partido rápido, de ida y vuelta, así que en el descanso hablamos de que teníamos que marcar el segundo».

Isak agradece a Alisson Becker su insistencia antes de la vaselina

El Club Brujas puso en aprietos al Liverpool durante largos tramos del encuentro, hasta que Florian Wirtz amplió la ventaja en el minuto 79. Eso permitió a Isak sentenciar en los instantes finales. El delantero aprovechó un saque largo del portero Alisson Becker, se escapó por la banda izquierda y superó a Sommer con una vaselina ejecutada con calma.

«Estuve todo el partido en el uno contra uno con un defensa. Ali [Becker] intentó mandarme el balón un par de veces y me alegro de que no dejara de intentarlo, porque el último envío fue bueno y pude quedarme solo ante el portero», explicó Isak.

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El ataque del Liverpool empieza a funcionar

Con Virgil van Dijk en el banquillo de inicio y el extremo adolescente Rio Ngumoha entrando en el minuto 41 en sustitución del lesionado Victor Munoz, el Liverpool introdujo muchos cambios, pero siguió siendo letal en las transiciones. Isak aseguró que su buen momento refleja la creciente compenetración de la delantera de Iraola.

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«Siempre es difícil decir exactamente en qué punto estás y cómo de bien estás. Puedo decir que me encuentro en un buen momento y, lo más importante, que el equipo también. Es donde queremos estar y espero que a partir de aquí solo vayamos a mejor», afirmó. «El ataque, en general, empieza a funcionar. Tenemos muchas combinaciones distintas y somos peligrosos arriba entre quien entre, así que eso nos hace sentir bien».

El FC Porto visitará Anfield en la próxima jornada de la fase liga

La cuarta victoria europea del Liverpool esta temporada le deja en una posición sólida para decidir su destino en la fase liga, a falta de tres partidos.

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El equipo de Iraola regresará ahora a Anfield para su próximo compromiso de Champions League ante el FC Porto, en el que Isak intentará prolongar su racha goleadora.