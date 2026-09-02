Isaac Babadi dejará el PSV en el último momento para fichar por otro club de la Eredivisie

Todo apunta a que el Sparta Rotterdam conseguirá la cesión de Isaac Babadi, procedente del PSV, esta temporada. Así lo informa el Eindhovens Dagblad. En el Philips Stadion, el centrocampista de 21 años no podía contar con muchos minutos.

Por ello, Babadi tenía permiso para salir del PSV. El martes, Voetbal International ya informó de que tanto el Fortuna Sittard como el Sparta estaban interesados en su llegada.

Ahora parece que será el Sparta quien se haga con sus servicios. Por cierto, este traspaso no tiene relación con el de Ayoni Santos, que en los últimos días precisamente pasó del Sparta al PSV.

Según el ED, el club de Róterdam no asumirá la totalidad del salario de Babadi, aunque sí una parte. Todo apunta a que el fichaje se hará oficial más tarde en este Deadline Day.

Babadi, que todavía tiene contrato con el PSV hasta mediados de 2028, ha disputado hasta ahora 35 partidos oficiales con el primer equipo del club. En ellos, firmó tres goles y una asistencia.

Sin embargo, actualmente entra muy poco en los planes de Peter Bosz. Es más: su último partido con el primer equipo del PSV lo disputó en mayo del año pasado.

Eso también tiene que ver con que la temporada pasada Babadi fue cedido al Royal Antwerp FC. Con ese club disputó 21 partidos oficiales.