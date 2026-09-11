De un amplio reportaje de la Süddeutschen Zeitung se desprende que dentro de la DFB se sintieron un poco "sorprendidos" por las actividades del hombre de 55 años.

Según este, el consejo de supervisión de la federación no recibió "ninguna información detallada" sobre los ámbitos exactos de actividad de Kosicke, por lo que existe el temor de que puedan producirse conflictos de intereses.

Klopp se llevó a Kosicke a la DFB como asesor tras ser contratado como nuevo seleccionador de la selección alemana. Lo conoce de su etapa como mánager en el fabricante de artículos deportivos Nike a comienzos de los años 2000.

Sin embargo, el papel exacto de Kosicke no está claramente definido. Mientras el presidente de la federación, Bernd Neuendorf, habló de un "colaborador externo", el hombre de 55 años fue descrito por la DFB en un comunicado como "asesor externo". Klopp, por su parte, explicó en su rueda de prensa de presentación que Kosicke era su "segundo entrenador para estrategia, desarrollo e innovación".

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¿Se convertirá el asesor de Jürgen Klopp para la DFB en una "figura problemática"?

Cuáles son realmente las funciones de la mano derecha de Klopp sigue siendo un misterio también para muchos dentro de la DFB, según la SZ. A ello se sumarían las numerosas actividades paralelas que podrían convertir al hombre de 55 años en una auténtica "figura problemática" para la DFB. Se habla de "crecientes irritaciones".

Así, los vínculos profesionales de Kosicke dentro del negocio del fútbol son amplios. Según investigaciones de la SZ, sigue siendo socio de Onside Sports GmbH, especializada en la organización de partidos amistosos y concentraciones. Además, tampoco se habrían comunicado a la DFB sus vínculos con la empresa Projekt b, fundada por él y dedicada a la gestión de directores deportivos y entrenadores.

Kosicke también participó en la agencia de marketing projectFIVE, aunque él mismo declaró recientemente que "desde hace un año y medio ya no posee participaciones" allí. Sigue dirigiendo Projekt b, pero se concentra "exclusivamente en el asesoramiento de la DFB".

En general, al parecer se teme que Kosicke, con su red de contactos, pueda ejercer demasiada influencia sobre los niveles de decisión de la DFB y provocar conflictos de intereses. Según el presidente Neuendorf, el hombre de 55 años tiene "las puertas abiertas hasta mi despacho presidencial".

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Uli Hoeneß expresa una crítica contundente a la decisión de la DFB

Uli Hoeneß ya había expresado recientemente críticas a la decisión de la federación alemana de llevar a Kosicke al seno de la DFB como asesor de Klopp. El patrón del club FC Bayern Múnich calificó el acuerdo como una "friendly takeover" de "Klopp y compañía".

"Lo que no me gusta de la historia es que su asesor Marc Kosicke también fue incluido en el paquete. No sé exactamente qué se supone que debe hacer allí. Eso me parece un problema", opinó Hoeneß.

Klopp defendió entonces a su hombre de confianza: "En mi caso, la mayoría tiende quizá a concederme un poco de crédito por adelantado. Y a Marc se le mira un poco con recelo porque ese papel no existía". Antes de su incorporación, todavía se decía: "'No se puede cambiar solo al entrenador'. Entonces no cambiamos solo al entrenador y luego dicen: 'Eso tampoco habría hecho falta hacerlo ahora'".

En general, dijo entender todo eso "perfectamente. Todo está bien. La gente juzga las cosas antes de que hayamos hecho nada".