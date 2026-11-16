Cómo ver el Irlanda sub-21 vs. Finlandia sub-21 con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

España DAZN

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el operador oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para acceder a todo el contenido y disfrutar del partido.

Previa del partido

EURO U21 Qualification - Final 17 nov 2026 - 12:45

Irlanda sub-21 recibe a Finlandia sub-21 en un partido de clasificación para la Eurocopa sub-21. Ambos equipos se enfrentan por segunda vez en pocos días, después de su primer encuentro.

Irlanda llega a este partido tras caer por 1-0 ante Finlandia en aquel encuentro, un resultado que puso fin a la buena racha del equipo local. Antes de esa derrota, el conjunto de Jim Crawford había encadenado tres victorias consecutivas, entre ellas un triunfo por 3-1 ante Inglaterra sub-21 y un emocionante 4-3 frente a Kazajistán sub-21.

Finlandia llega con confianza. Ganó a Irlanda por 1-0 en su último enfrentamiento y solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En esa racha destaca una victoria por 2-1 ante España sub-21.

Irlanda ocupa el segundo puesto del grupo D de la clasificación para la Eurocopa sub-21, mientras que Finlandia es segunda en el grupo A. Ambos equipos se juegan mucho a medida que avanza la fase de clasificación.

Esta revancha ofrece a Irlanda la oportunidad inmediata de reaccionar en casa. Para Finlandia, una segunda victoria consecutiva ante Irlanda consolidaría aún más su posición en el grupo.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Irlanda sub-21 vs. Finlandia sub-21, incluidos el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias de los equipos y plantillas