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European Championship U17 Qualification
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Irlanda del Norte sub-17 vs. Alemania sub-17, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por TV y streaming?

Irlanda del Norte U17 vs Germany U17
Irlanda del Norte U17
Germany U17
European Championship U17 Qualification

Irlanda del Norte sub-17 se enfrenta a Alemania sub-17 en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17. ¿Dónde se puede ver hoy el partido en directo por TV y streaming?

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Irlanda del Norte sub-17 vs. Alemania sub-17: hora de inicio

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European Championship U17 Qualification - Jornada 3

Alemania se enfrenta a Irlanda del Norte en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17. La selección alemana llega como líder del grupo 2 y quiere dar el siguiente paso hacia la fase final.

Irlanda del Norte afronta el partido bajo presión tras una trayectoria irregular en el torneo. En su último encuentro logró una contundente victoria por 4-0 ante Azerbaiyán, pero antes había caído por 2-4 frente a Lituania, un resultado que dejó en mal lugar a su defensa.

Alemania ha mostrado hasta ahora un gran nivel en esta fase de clasificación. El 4-0 ante Lituania y el 7-0 frente a Azerbaiyán subrayan la superioridad de los jóvenes de la DFB en el grupo.

Para Irlanda del Norte, el duelo ante el líder del grupo será una auténtica prueba de nivel. Los anfitriones intentarán aprovechar su fortaleza en casa y ponerle las cosas difíciles al favorito.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión, el streaming y la hora de inicio.

Los temas de la semana: ¿cómo llegan Irlanda del Norte sub-17 y Alemania sub-17?

Irlanda del Norte sub-17 llega a este partido con un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una victoria por 4-0 ante Azerbaiyán, precedida, sin embargo, por una derrota por 2-4 frente a Lituania. En esos cinco partidos, Irlanda del Norte marcó 13 goles, pero también encajó 9, una muestra de las claras oscilaciones de su defensa.

Alemania sub-17, por su parte, suma tres victorias, un empate y una derrota. En su último encuentro, los jóvenes de la DFB vencieron a Lituania por 4-0, después de haber goleado a Azerbaiyán por 7-0. En total, Alemania marcó 14 goles y encajó 4 en esos cinco partidos: un balance goleador impresionante, acompañado de una defensa sólida.

NIR

NIR - Formulario

ESP
L2-0
TUR
L4-0
SCO
L1-2
LTU
L4-2
AZE
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GER

GER - Formulario

NMD
W2-1
SVN
D1-1
FRA
L2-0
AZE
W7-0
LTU
W4-0
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Irlanda del Norte sub-17 vs. Alemania sub-17: alineaciones

Irlanda del Norte sub-17 vs. Alemania sub-17: estado de forma

NIR

NIR - Formulario

ESP
L2-0
TUR
L4-0
SCO
L1-2
LTU
L4-2
AZE
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
GER

GER - Formulario

NMD
W2-1
SVN
D1-1
FRA
L2-0
AZE
W7-0
LTU
W4-0
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Irlanda del Norte sub-17 vs. Alemania sub-17: balance de enfrentamientos directos

Irlanda del Norte sub-17 vs. Alemania sub-17: clasificaciones

Campeonato de Europa Sub-17 - Clasificación - Grupo 2

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Germany U17Germany U17GER
2200110+116
W
W
2
Lituania U17Lituania U17LTU
210146-23
L
W
3
Irlanda del Norte U17Irlanda del Norte U17NIR
210164+23
W
L
4
Azerbayán U17Azerbayán U17AZE
2002011-110
L
L
Clasificación para la próxima etapa

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