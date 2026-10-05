"Irás al cementerio de elefantes": un campeón del mundo lanza una dura advertencia a Cristiano Ronaldo

El francés Bixente Lizarazu, excampeón del mundo y de Europa, lanzó una advertencia contundente a Cristiano Ronaldo sobre la manera en que podría terminar su etapa con la selección de Portugal, al considerar que el "ego" que desempeñó un papel fundamental en su llegada a la cima podría convertirse en su mayor rival en la última fase de su trayectoria.

Según el diario portugués Record, Lizarazu responsabilizó a la Federación Portuguesa, al entrenador Jorge Jesus y a Ronaldo de la crisis actual, advirtiendo de que mantener la disputa de esta forma sería un "grave error", teniendo en cuenta el lugar que ocupa el capitán del Al-Nassr en la historia del fútbol portugués.

El exinternacional francés subrayó que poner fin a la relación de Ronaldo con la selección de esta manera sería catastrófico en cuanto a imagen, insistiendo en la necesidad de alcanzar una fórmula que preserve la posición del jugador y le ofrezca una despedida acorde con su extraordinaria trayectoria con Portugal.

Lizarazu abordó las dificultades a las que se enfrentan los grandes jugadores con el paso de los años, señalando que el mayor reto para Ronaldo consiste en aceptar el declive de algunas de sus capacidades físicas, después de haber pasado toda su carrera presentándose como un jugador que no se detiene y que no conoce límites.

El campeón del mundo en 1998 considera que la solución reside en un diálogo claro entre Ronaldo, Jesus y la Federación Portuguesa, en el que se defina de forma explícita el papel del jugador, ya sea participando durante periodos determinados o descansando en algunos partidos, advirtiendo de que prometerle que jugará y después mantenerlo en el banquillo podría socavar la confianza entre ambas partes.

Lizarazu relacionó la crisis con la naturaleza competitiva de la personalidad de Ronaldo, explicando que el "ego" fue uno de los secretos de su éxito, al impulsarlo a trabajar de forma excepcional y a batir récords, pero que ahora podría convertirse en un factor en su contra si no acepta las exigencias de la última etapa de su carrera.

Lizarazu cerró su mensaje con una dura advertencia a Ronaldo, afirmando: "Esta era tu fortaleza, pero ahora es tu peor enemigo; porque has llegado a la edad que has alcanzado, y vas a terminar en el cementerio de los elefantes, te lo garantizo".