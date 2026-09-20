Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, extrajo las conclusiones positivas de la victoria de su equipo a domicilio (1-0), ante el Bournemouth, la tarde de este domingo, en la quinta jornada de la Premier League.

Iraola declaró, en su charla con la cadena «Sky Sports» tras el partido: «Está claro que estoy contento con el resultado porque sé que este es un lugar difícil al que venir».

El exentrenador del Bournemouth añadió: «Terminamos la primera parte de mejor manera y fuimos mejores en la segunda parte. Fue difícil para nosotros (al principio)».

Y continuó, según recogió la cadena «BBC»: «En la segunda parte, controlamos el partido mucho mejor y tuvimos ocasiones para cerrarlo. Pero en la primera parte del partido, no ganábamos los segundos balones, y cuando juegan con esa intensidad, tienes que estar al mismo nivel».

En cuanto a la defensa, aclaró: «En general, como equipo, este es el tercer partido consecutivo en el que dejamos la portería a cero. Todavía hay algunas cosas que mejorar, pero nos aportan solidez en los momentos en los que necesitamos defender».

Y sobre la actuación de Florian Wirtz dijo: «El comienzo fue lento, pero después de la primera fase Florian nos ayudó a mejorar, y estoy muy contento con su actuación en la segunda parte».

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