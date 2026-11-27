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Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, aseguró que su prioridad es el rendimiento colectivo del equipo y no los números individuales de la pareja formada por Alexander Isak y Florian Wirtz, de cara al esperado duelo ante el Everton en el derbi de Merseyside del domingo.

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El técnico español habló de la conexión que empieza a fraguarse entre los jugadores en la rueda de prensa previa al encuentro que ofreció este viernes, según recoge «Sky Sports»: «Para mí, no se trata solo de Florian o de Alex. Si jugamos bien, alguno marcará un gol, dará una asistencia o firmará números destacados. Lo importante es cómo nos ayudan estos jugadores a rendir bien».

Y añadió: «Si generamos muchas ocasiones y ofrecemos un buen rendimiento ofensivo, habrá algún jugador capaz de marcar. Hemos mostrado buenos niveles en la posesión en los últimos partidos y creo que mejoramos mucho cuando tenemos el balón».

Iraola se prepara para disputar su primer derbi de Merseyside al frente del Liverpool y aseguró ser consciente de la importancia del duelo para la afición del club y para los jugadores: «Nunca he vivido este derbi, pero no hace falta mucho tiempo para darse cuenta de que es un partido grande para todas las partes implicadas. Estoy muy contento de formar parte de él y espero disfrutarlo de verdad, pero solo hay una manera de disfrutarlo, y es ganando el partido».

Y continuó: «Los derbis siempre son diferentes, sin importar la posición de los dos equipos en la clasificación. Normalmente la naturaleza del partido es distinta, y se nota desde el principio».

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Iraola subrayó la necesidad de que sus jugadores estén preparados para afrontar el ambiente especial del duelo: «Tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar los duelos individuales y ofrecer un buen nivel. Debemos ser conscientes de que es un derbi y, al mismo tiempo, tenemos que ser buenos con el balón y mostrar nuestra calidad técnica».

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El entrenador recordó los derbis que disputó durante su carrera como jugador y citó los enfrentamientos entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad: «He jugado muchos derbis, entre ellos un gran duelo entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Estos partidos tienen un carácter especial, igual que ocurre aquí, porque tienes muchos amigos que animan al equipo rival y, a veces, algunos miembros de tu familia también son aficionados suyos».

Y añadió: «Estos partidos duran más que otros. No es un encuentro que juegas, del que hablas un poco la semana siguiente y se acabó. Normalmente su efecto se prolonga mucho tiempo, y el ganador le sigue recordando el resultado al otro durante un buen periodo. Es una experiencia bonita y será mi primer partido aquí, pero siento que todo el mundo quiere ganarlo».

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Iraola también habló de la evolución que ha mostrado el delantero sueco Isak, que marcó dos goles en la victoria por 3-0 ante el Club Brujas en la Liga de Campeones a mitad de semana , pocos días después de desperdiciar ocasiones ante el Manchester United: «Sin duda ha mejorado mucho, tanto en sus movimientos con balón como sin él. Ahora entiende mejor la presión, y cuanto más comprende ese aspecto, menos distancia necesita recorrer. Es uno de los aspectos en los que estamos trabajando».

Prosiguió: «Creo también que lo aprovechamos mejor cuando tenemos la posesión, porque conecta muy bien las líneas. Es un jugador con unas cualidades técnicas magníficas, así que no debemos utilizarlo solo para finalizar las jugadas: puede aportar mucho en la construcción del juego».

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Y continuó: «Si nos ayuda a construir los ataques, al final le llegarán algunos balones. Lo entiende todo y busca seguir mejorando».

Iraola elogió además al portero brasileño Alisson Becker, tras unas contribuciones ofensivas que lo han convertido en el guardameta con más participaciones en goles de la historia del Liverpool : «Con todo el respeto a todos los porteros con los que he trabajado, que eran muy buenos, hasta ahora no había trabajado con un portero como Alisson. Es un referente en su posición».

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Y completó: «Quizá las asistencias o este tipo de cosas no sean el principal motivo por el que lo valoramos, aunque también ha marcado un gol y ha tenido aportaciones así. Lo valoramos porque nos da mucha solidez defensiva. Está en buena forma, y si añade estos pequeños detalles a su nivel, será fantástico. Le dio un buen pase a Alex, que a su vez hizo un trabajo magnífico, pero lo más importante es que Alisson está atravesando un buen momento».

En cuanto al parte médico, Iraola confirmó la baja de Cody Gakpo para el derbi, después de que sufriera una lesión muscular con la selección de los Países Bajos ante Alemania: «Cody no estará disponible, eso seguro. Es una lesión muscular, así que tenemos que esperar a que se complete la recuperación y la lesión cicatrice. Este tipo de lesiones suele requerir dos o tres semanas, y se la hizo en el último partido con los Países Bajos frente a Alemania».

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Y añadió: «Normalmente no me gusta fijar plazos para el regreso de los lesionados, porque cada caso es distinto y algunos jugadores se recuperan más rápido. La lesión no suele ser grave, pero hay un problema que necesita tiempo para sanar».

Iraola también se refirió a la situación de Ryan Gravenberch: «No puedo decir que no vaya a estar disponible. Este tipo de lesiones es difícil de gestionar: puede que no parezcan graves, pero el jugador siente dolor. A veces mejora sin que sepas por qué, y luego llega al entrenamiento al día siguiente y siente más dolor».

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Y concluyó: «Está lidiando con esta situación y nosotros intentamos ayudarle, pero lo más importante, cuando vuelva, es que esté libre de dolor para poder jugar con la mayor libertad posible».