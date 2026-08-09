A pesar del ambiente excepcional que rodeó los primeros partidos de Andoni Iraola en el estadio de Anfield, las cosas no salieron como esperaba el técnico español, después de que el Liverpool desperdiciara una ventaja de dos goles por segundo partido consecutivo, cayendo ante el Mónaco en un duelo que dejó al descubierto una serie de interrogantes que necesitan respuestas antes del inicio de la nueva temporada.

Los aficionados del Liverpool se alinearon en las calles que rodean el estadio de Anfield para recibir a Iraola y a su equipo en el primer partido que el técnico disputaba en casa, con un lleno total en las gradas y un gran ambiente de entusiasmo, marcando el comienzo de una nueva era bajo la dirección del nuevo entrenador.

Pero el entusiasmo de la afición no se reflejó por completo sobre el terreno de juego, ya que el Liverpool repitió el escenario que se dio en su partido anterior ante el Leeds, tras dilapidar una ventaja de dos goles, aunque esto ocurrió después de que Iraola realizara una serie de cambios, algo que dejó al descubierto un problema evidente relacionado con la profundidad de la plantilla y la calidad de los suplentes.

Iraola: no podemos mantener el nivel que queremos

Iraola declaró, en unas palabras al canal del club «LFC TV» recogidas por «BBC Sport» tras el partido: «Fue exactamente igual que el partido que jugamos contra el Leeds».

Y añadió: «Hicimos una buena primera parte, especialmente en los primeros treinta minutos. En este momento, quizá no tengamos más que eso en cuanto a los niveles necesarios para rendir de esta manera. Merecieron darle la vuelta al marcador a su favor».

Y prosiguió: «Ganamos los dos primeros partidos de preparación de la temporada, pero no pudimos mantener el nivel exigido durante todos los tramos de los dos últimos partidos. En cuanto hicimos algunos cambios, el cansancio empezó a notarse en los jugadores, y ya no fuimos capaces de mantener ese nivel».

El técnico del Liverpool concluyó sus declaraciones diciendo: «Por eso, todavía tenemos trabajo por hacer».

Crisis en el eje de la defensa antes del inicio de la liga

A Iraola le quedan dos partidos de preparación de la temporada, dos enfrentamientos consecutivos contra el Como el 16 de agosto, antes de que el Liverpool comience su andadura en la Premier League.

Y con la cercanía de la fecha de arranque del recorrido del equipo en la competición ante el Newcastle dentro de dos semanas, la pregunta más destacada sigue relacionada con la identidad del jugador que ocupará el puesto de central junto al capitán Virgil van Dijk.

Van Dijk regresó para participar en el duelo ante el Mónaco, junto a Alisson Becker y Cody Gakpo, tras un largo periodo de descanso posterior a su participación en el Mundial.

Van Dijk comenzó el partido junto al joven defensa Ivan Ndoye, de 18 años, que parece un talento muy prometedor, pero que podría verse obligado a salir cedido durante la presente temporada debido a problemas relacionados con el permiso de trabajo.

Fue llamativo que el Liverpool terminara el partido con Luke Chambers y Wataru Endo en el eje de la defensa, algo que refleja la magnitud de la necesidad de reforzar este puesto antes del inicio de la temporada.

Araújo se acerca, y Jaquet espera su regreso

Al mismo tiempo, Ronald Araújo, de 27 años, completó el reconocimiento médico el domingo, con lo que los trámites de su traspaso al Liverpool en calidad de cedido por una temporada procedente del Barcelona están cerca de completarse, con una opción de compra por unos 47,2 millones de libras esterlinas.

En cuanto a Jeremie Jaquet, de 21 años, todavía no ha participado en los entrenamientos completos desde su traspaso al Liverpool procedente del Rennes.

Jaquet había sufrido una lesión en el hombro el pasado mes de febrero, y recientemente padeció un pequeño problema en la rodilla, aunque el Liverpool se muestra optimista respecto a su capacidad para participar en el próximo partido ante el Como al final de la semana.

Iraola dijo sobre el estado del jugador: «Teníamos dudas respecto a alinear a Jeremie Jaquet. Decidimos no arriesgar con él, pero estará listo para el próximo partido. Está llevando un poco más de tiempo de lo que esperábamos».

En su mensaje dirigido a la afición del Liverpool a través del programa del partido, Iraola habló de su deseo de construir un equipo con el que los aficionados sientan una conexión real, y del que se sientan orgullosos por lo que ofrece dentro del campo, señalando que el amistoso ante el Mónaco representa un paso importante en ese camino.

Pero la derrota dejó al descubierto, al mismo tiempo, algunos aspectos que todavía necesitan trabajo, especialmente ante la incapacidad del equipo para mantener su nivel cuando los cambios empiezan a afectar a la cohesión del once.

Wirtz e Isak, el punto de luz en medio de la derrota

Y a pesar de la derrota ante el Mónaco, la actuación del dúo formado por Florian Wirtz y Alexander Isak dio a Iraola y a la afición del Liverpool un motivo claro para el optimismo antes de la nueva temporada.

Ambos jugadores desempeñarán un papel central en el proyecto del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que el coste de sus fichajes juntos ascendió a 225 millones de libras esterlinas el pasado verano.

El dúo mostró una compenetración llamativa durante el partido, con Wirtz jugando por detrás de Isak en la posición de creador de juego, el «número 10», mientras que el delantero sueco logró marcar el primer gol con un magnífico toque con su pierna derecha.

Wirtz fue el mejor jugador del Liverpool sobre el terreno de juego, y después de haber marcado en el partido anterior ante el Leeds en Chicago, pareció marcar también el segundo gol ante el Mónaco, aunque la identidad del autor del último toque quedó sin aclarar.

Isak dijo a los periodistas tras el partido, en unas declaraciones al canal del club «LFC TV»: «Creo que coincidimos en que tanto yo como Flo [Florian Wirtz] tocamos el balón, pero, sinceramente, no sé cuál de los dos dio el primer o el último toque».

Esta jugada revela la compenetración existente entre el dúo, que podría constituir una de las armas más destacadas del Liverpool durante la próxima temporada, especialmente si Iraola logra construir un sistema ofensivo que aproveche sus cualidades de la mejor manera posible.

Sobre cuánto disfruta trabajando bajo la dirección de Iraola, Isak expresó su satisfacción con el ambiente dentro del equipo, subrayando que los jugadores trabajan duro para alcanzar el mejor estado posible antes del inicio de la temporada.

El delantero sueco dijo: «Es realmente genial. Siento que la moral dentro del grupo es excelente, y todos trabajamos duro para garantizar que las cosas salgan bien. Nos aseguraremos por completo de estar en plena disposición para el arranque de la temporada».