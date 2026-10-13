Iraola, en una situación delicada ante el LASK: ausencias importantes y dudas sobre Van Dijk

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El entrenador del Liverpool defiende a Wirtz y Barcola

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El Liverpool viajó a Austria para enfrentarse al LASK en su primer partido como visitante en la Champions League esta temporada. La expedición del equipo partió hacia Austria sin el trío lesionado: Alexander Isak, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai.

Los tres ya se habían ausentado también de la derrota del Liverpool por 3-0 ante el Manchester City en la Premier League, el domingo.

El entrenador Andoni Iraola reconoció en su conferencia de prensa previa al partido que no está seguro de cuándo regresará el trío, aunque aseguró que no pasará mucho tiempo hasta que estén disponibles, según lo publicado por Sky Sports.

Dijo: "No están lejos, pero es difícil decírselo ahora. Ninguno de los tres se ha entrenado con el grupo. Lo gestionamos día a día y no sé si estarán listos ante el Brentford, el Villarreal o el Brighton".

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Señaló que Virgil van Dijk se quejó de una molestia dolorosa en la pierna tras el partido contra el City, pero lo incluyó en la lista del equipo, integrada por 23 jugadores.

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Iraola convocó a tres jugadores de las categorías juveniles, Jayden Danns, Wellity Lucky y Josh Sonni-Lambie, después de que Wataru Endo y Federico Chiesa no fueran inscritos en la lista del Liverpool para la Champions League.

Plena confianza en Wirtz y Barcola

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Por otro lado, Iraola mostró una confianza del 100 por cien en Florian Wirtz y Bradley Barcola, después de que ambos recibieran críticas por su nivel desde que llegaron en operaciones que superaron los 100 millones de libras esterlinas.

Iraola dijo: "Es cierto que Cody, Alex y Dom son nuestros principales goleadores esta temporada, porque son los que más han jugado en esas posiciones. Necesitamos que otros jugadores nos den esos números, y confiamos en los futbolistas disponibles ahora".

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Y añadió: "Bradley y Flo (Wirtz) han hecho partidos buenos y otros malos, como todos, pero conocemos su nivel y estamos totalmente convencidos de que van a ofrecer buenas actuaciones".

Al comentar sobre Wirtz, dijo: "Puede que no haya hecho su mejor partido, pero ha hecho buenos partidos con nosotros esta temporada. Todo el mundo empieza a buscar respuestas. Creo que ofreció buenas actuaciones con su selección y marcó un gol. Tendrá partidos mejores y peores, pero a mí me gusta verlo de forma colectiva".

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Cambios previstos

El partido en Linz es el segundo de seis que el Liverpool disputará en 18 días, e Iraola confirmó que introducirá cambios en la alineación.

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Dijo: "Por la carga de minutos y algunas molestias leves, será difícil alinear el mismo once inicial mañana".

Y agregó: "Queremos ganar y queremos empezar con fuerza en la Champions League. Conseguimos nuestra primera victoria y queremos la segunda, porque buscamos ganar el mayor número de partidos posible".