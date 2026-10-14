Iraola elogia la explosión de Barcola y Wirtz y tranquiliza a la afición tras la inquietante escena de Jacquet

El Liverpool vivió una noche de contrastes entre la euforia y la inquietud en Austria, después de arrollar a su anfitrión, el LASK, por 6-3 en la Liga de Campeones, en un partido que presenció la explosión de sus jóvenes talentos y el brillo de sus nuevos fichajes.

La gran estrella fue, sin duda, el francés Bradley Barcola, que respondió a todos los escépticos con un triplete completo, mientras que su compañero, el alemán Florian Wirtz, fue el arquitecto del espectáculo al asistir en el primer gol y ofrecer una actuación excepcional en los primeros 45 minutos, en medio de un dominio absoluto que se tradujo en 26 remates para el Liverpool.

El técnico Andoni Iraola mostró su gran satisfacción con la dupla, al afirmar tras el encuentro: "Estoy muy contento por Bradley, ayer me preguntasteis por qué no jugaban él y Florian. Han hecho un partido magnífico y han marcado la diferencia".

Y añadió: "Barcola no fue solo un goleador, fue una amenaza constante con sus desmarques a la espalda de los defensas. En los entrenamientos notas cuándo un jugador está en su máximo nivel de concentración, y por suerte para nosotros esta noche mostró su nivel habitual. En cuanto a Wirtz, estuvo asombroso con la posesión, dio pases vitales y nos ayudó a dominar con sus movimientos libres".

Los registros no se detuvieron ahí, ya que el galés Rhys Comas entró en la historia como el segundo jugador de 21 años o menos que marca y asiste en un mismo partido de la Liga de Campeones con la camiseta del Liverpool, después de Steven Gerrard. "Una gran victoria fuera de casa, estoy emocionado por haber marcado mi primer gol en la Liga de Campeones", declaró.

Por otro lado, el defensa francés Jeremie Frimpong generó cierta inquietud después de señalar hacia el banquillo y pedir el cambio a media hora del final, siendo sustituido por Virgil van Dijk, en medio de los temores por una recaída de su reciente lesión durante el parón internacional.

Sin embargo, Iraola se apresuró a tranquilizar a la afición, al asegurar que la sustitución de Frimpong y de su compañero Ronald Araújo fue únicamente una medida preventiva por la carga del calendario, y no por una nueva lesión.



