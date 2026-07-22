Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, admitió que su equipo todavía necesita cerrar nuevos fichajes durante el actual mercado de fichajes de verano, señalando que hay posiciones que requieren refuerzos, ante la salida de varios elementos clave y las lesiones de otros.

La agencia "Reuters" destacó que el Liverpool ha fichado hasta el momento a Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, pero ha perdido los servicios de Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté, mientras que están ausentes Hugo Ekitike, Conor Bradley y Giovanni Leoni por lesión.

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El entrenador español declaró a los periodistas en la ciudad estadounidense de Chicago: "Es difícil determinar con exactitud todas las necesidades del equipo mientras el mercado de fichajes sigue abierto, ya que siempre debes permanecer abierto a las oportunidades que puedan contribuir a mejorar la plantilla".

Y añadió: "Hay posiciones claras que sabemos que necesitamos reforzar. Por ejemplo, necesitamos con certeza fichar a un extremo".

Y continuó: "En otras posiciones, tenemos que evaluar las opciones disponibles en el mercado, el coste de los fichajes, así como el nivel de los jugadores que tenemos. Hay algunas posiciones que parecen complicadas, porque tenemos jugadores lesionados en cuyas capacidades confiamos, pero la situación todavía está lejos de ser la ideal".

El factor de la experiencia

La salida de Mohamed Salah, Ibrahima Konaté y Andy Robertson provocó una disminución del factor de la experiencia dentro de las filas del Liverpool, en un momento en el que la incertidumbre sigue rodeando el futuro del guardameta brasileño Alisson Becker.

Iraola subrayó la importancia de la continuidad de Alisson, diciendo: "Creo que será un elemento muy importante para ayudar a los nuevos jugadores a adaptarse, ya sean con experiencia o elementos jóvenes".

Y añadió: "Necesitamos elementos que sean un ejemplo dentro del vestuario, como Virgil van Dijk, Alisson y Joe Gomez, que son jugadores que han pasado muchos años en el club. Y estoy seguro de que tendremos ese tipo de apoyo".

El Liverpool comienza su preparación para la nueva temporada con un enfrentamiento ante el Sunderland en Nashville el próximo sábado, antes de disputar otros partidos amistosos frente al Wrexham, el Leeds United, el Mónaco y el Como.

El equipo inaugura su andadura en la Premier League inglesa midiéndose al Newcastle United a domicilio el próximo 23 de agosto.