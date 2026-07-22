Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, reconoció que su equipo todavía necesita cerrar nuevos fichajes durante el actual mercado de fichajes de verano, y señaló que hay posiciones que requieren refuerzos, ante la salida de varios elementos clave y las lesiones de otros.

La agencia "Reuters" destacó que el Liverpool ha fichado hasta el momento a Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, pero ha perdido los servicios de Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté, además de las ausencias de Hugo Ekitike, Conor Bradley y Giovanni Leoni por lesión.

Lee también

Dos estrellas del Al-Ahly y de la selección de Egipto sobre la mesa de la Federación Saudí

El Barcelona provoca la ira de su afición con la imagen de un jugador del Real Madrid

El técnico español declaró a los periodistas en la ciudad estadounidense de Chicago: "Es difícil determinar con precisión todas las necesidades del equipo mientras el mercado de fichajes sigue abierto, ya que siempre hay que permanecer atento a las oportunidades que puedan contribuir a mejorar la plantilla".

Y añadió: "Hay posiciones claras que sabemos que necesitamos reforzar. Por ejemplo, sin duda necesitamos fichar a un extremo".

Y prosiguió: "En otras posiciones, tenemos que evaluar las opciones disponibles en el mercado, el coste de los fichajes, y también el nivel de los jugadores que ya tenemos. Hay algunas posiciones que parecen complicadas, porque tenemos jugadores lesionados en cuyas capacidades confiamos, pero la situación todavía dista de ser la ideal".

El factor de la experiencia

La salida de Mohamed Salah, Ibrahima Konaté y Andy Robertson ha provocado una disminución del factor de la experiencia dentro de las filas del Liverpool, en un momento en el que la incertidumbre sigue rodeando el futuro del guardameta brasileño, Alisson Becker.

Iraola subrayó la importancia de que Alisson se quede, y dijo: "Creo que será un elemento muy importante para ayudar a los nuevos jugadores a adaptarse, ya sean jugadores con experiencia o elementos jóvenes".

Y añadió: "Necesitamos referentes dentro del vestuario, como Virgil van Dijk, Alisson y Joe Gomez, que son jugadores que han pasado muchos años en el club. Y estoy convencido de que tendremos este tipo de apoyo".

El Liverpool comienza su preparación para la nueva temporada con un enfrentamiento ante el Sunderland en Nashville, el próximo sábado, antes de disputar otros partidos amistosos frente al Wrexham, el Leeds United, el Mónaco y el Como.

El equipo inicia su andadura en la Premier League inglesa midiéndose al Newcastle United a domicilio, el próximo 23 de agosto.