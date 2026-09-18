Iraola: Araújo necesitaba dejar el Barcelona y este jugador no se adaptó a la Premier League

El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, confirmó que su equipo está listo para el esperado enfrentamiento ante el Bournemouth, y aludió a los sentimientos encontrados que acompañarán su regreso al Vitality Stadium.

Iraola expresó su opinión sobre la polémica en torno al gol de Szoboszlai frente al Tottenham, y declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Bournemouth: "Creo que necesitamos una palabra diferente, porque no creo que sea un remate de volea ni creo que sea una media volea. No creo que sea una volea porque el balón rebota, y no creo que sea una media volea porque la media volea se da cuando la trayectoria del balón va hacia arriba, para mí, y entonces la rematas y anotas; pero este balón fue como un rebote y luego fue hacia arriba y después de nuevo hacia abajo, y él lo remató. Necesitamos encontrar una tercera palabra, creo".

Iraola abordó la convocatoria de Rio Ngumoha y Alex Scott a la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, al afirmar: "Estoy muy contento por los dos, se lo merecen totalmente. También fueron a ayudar a la selección antes del torneo y estoy seguro de que hicieron un buen trabajo. No puedo más que hablar bien de ambos; es una convocatoria muy merecida y están muy preparados, y espero que lo disfruten, sí".

Iraola respondió a una pregunta sobre si su equipo llega en mejores condiciones físicas que el Bournemouth, que jugó en la Europa League el pasado jueves, y dijo: "Sí, creo que tenemos ventaja. La mayoría de las veces ha sido al revés, cuando nosotros éramos el equipo que había jugado en último lugar, y esta vez jugamos dos días antes que el rival, aunque también jugamos entre semana".

Y añadió: "Debe haber una ventaja para nosotros, pero también sé adónde vamos y conozco las estadísticas que tienen allí, no solo en el estadio, sino en general. Creo que ves todos los partidos que han perdido desde hace tiempo y te das cuenta de lo difícil que es superar al Bournemouth; pero también supongo que tengo la ventaja de que los conozco muy bien, y ellos tienen la ventaja de que me conocen muy bien a mí, así que nunca sabes quién tiene la mayor ventaja al respecto".

Sobre lo que siente al estar de nuevo en la banda del Vitality Stadium, después de haber entrenado allí hasta el pasado junio, el técnico del Liverpool comentó: "Creo que, en el plano personal, tengo muchas ganas de reencontrarme con ellos y abrazarlos: los jugadores a los que quiero y el cuerpo técnico con el que trabajé y al que aprecio mucho. Ayer los estuve apoyando cuando jugaban su primer partido europeo y les deseo mucha suerte; pero hay otra parte, y es la más importante en este momento, y es que necesitamos ir allí, ganar, superarlos y ser lo más contundentes posible, y dejar toda la conversación para después del partido".

Iraola trató la situación actual del fichaje veraniego Bradley Barcola y si se ha adaptado por completo hasta ahora, al decir: "Cuanto más tiempo juega, mejor está. Llegó directamente, sin minutos en la pretemporada, pero en buena forma. Como todos los fichajes que vienen de otras ligas, necesitará algo de tiempo para adaptarse a la Premier League, pero está muy acostumbrado a jugar partidos de alto nivel y lo veo en buena situación, sí".

Iraola elogió el inicio del defensa Ronald Araújo, que se incorporó cedido desde el Barcelona en verano, al afirmar: "Estoy muy contento por él, porque la primera vez que hablé con él nos conocíamos, pero no en el plano personal. A veces hablas con un jugador y lo notas de inmediato, es algo positivo; creo que necesitaba este tipo de cambio en su carrera".

Y prosiguió: "Vino con humildad desde un club grande como jugador de experiencia. Le decimos que lo necesitamos como lateral derecho, jugará como lateral derecho; que lo necesitamos como central, jugará como central; y lo necesitamos en otra posición, creo que está dispuesto a hacerlo. En el plano físico también ha jugado más minutos de los que esperábamos, teniendo en cuenta que estamos en una fase muy temprana de la temporada".

Y concluyó: "Termina los partidos en buenas condiciones y no sufre calambres. Especialmente cuando eres central y tienes que jugar en la banda como lateral derecho, las exigencias son distintas y quizá sea más difícil, pero soporta bien esos esfuerzos. Me encanta su carácter, y ahora le insisto para que aprenda un poco el idioma. Hay una buena manera de que aprovechemos su experiencia, y es si puede transmitir a sus compañeros de equipo un poco de toda la experiencia que tiene a través de la comunicación; pero supongo que llevará algo de tiempo".



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