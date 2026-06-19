Irán denuncia ante la FIFA una violación de la igualdad de oportunidades antes del partido contra Bélgica

La Federación Iraní de Fútbol anunciará una queja oficial ante la FIFA por las «restricciones» impuestas a su selección en el Mundial 2026, las cuales, según afirma, perjudican sus preparativos y violan el principio de igualdad de oportunidades.

La queja se presenta antes del esperado Irán-Bélgica del domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la segunda jornada de grupos.

Irán debutó en el Grupo 7 con un 2-2 ante Nueva Zelanda y cerrará la fase de grupos frente a Egipto el sábado.

Protestas continuas

El malestar iraní comenzó con la denegación de visados a parte de su delegación por parte de Estados Unidos y se agravó por los contratiempos en los desplazamientos.

Un responsable iraní denunció que el equipo solo pudo viajar a Los Ángeles un día antes del debut ante Nueva Zelanda (2-2) y que, tras el partido, tuvo que regresar de inmediato a su base en Tijuana (México).

Según L'Équipe, un responsable afirmó que estas medidas “contravienen el principio de igualdad en las condiciones de preparación” y podrían afectar la preparación técnica y física del plantel.

La Federación Iraní anunció que recurrirá a los canales oficiales para llevar su queja a la FIFA y rechazar las restricciones a sus desplazamientos.

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La queja llega tras las fuertes declaraciones del seleccionador Amir Qala-Noy, quien después del duelo contra Nueva Zelanda afirmó que su equipo era «el más injustamente tratado de todo el Mundial».

Tras meses de incertidumbre por la situación en Oriente Medio, Irán pudo participar, pero debió trasladar su base de operaciones a Tijuana, México, en vez de a Estados Unidos.

El plan técnico preveía llegar dos días antes de cada partido y marcharse al siguiente para optimizar preparación y recuperación.

Sin embargo, las autoridades iraníes confirmaron que este plan no se cumplió: el equipo llegó a Los Ángeles el día antes del partido y debió marcharse justo después del pitido final.

Irán solicitó llegar el viernes, dos días antes del duelo dominical contra Bélgica, para aclimatarse, pero la petición fue denegada.

La petición fue denegada, por lo que la federación presentó una queja formal ante la FIFA, agravando la crisis que acompaña a la “Tim Melli” desde el inicio del torneo.