Un informe periodístico reveló este domingo los últimos avances relativos a la elección del país anfitrión de la próxima edición de la Copa del Golfo Arábigo, la "Golfo 28".

La Oficina Ejecutiva de la Federación de la Copa del Golfo Arábigo de Fútbol celebra su reunión mañana lunes al mediodía en la ciudad de Yeda, en el marco del torneo "Golfo 27".

El diario "Asharq Al-Awsat" señaló que el expediente de la organización del torneo "Golfo 28" encabeza la agenda de la reunión, ya que Irak se presentó como único candidato con una solicitud oficial para acoger el torneo, algo que confirmó el gobernador de Basora, Asaad al-Eidani, en declaraciones anteriores.

En el mismo contexto, fuentes revelaron a "Asharq Al-Awsat" que tanto Baréin como el Sultanato de Omán tienen un interés inicial en estudiar la presentación de una solicitud de organización durante las próximas horas, sin haber dado hasta ahora ningún paso oficial.

Fuentes bien informadas indicaron que existe un estudio para volver a aplicar el sistema de rotación entre los países para acoger la Copa del Golfo, en lugar del sistema de presentación de solicitudes vigente actualmente.

Emiratos Árabes Unidos acogió la última edición en 2007, mientras que el Sultanato de Omán acogió la última edición en 2009, en tanto que el Reino de Baréin acogió la última edición en 2013; por su parte, Arabia Saudí acogió las ediciones de 2014 y 2026, frente a las dos ediciones de Kuwait de 2017 y 2024, mientras que Irak acogió la edición de 2023 en Basora.

Esta orientación tiene como objetivo garantizar que el torneo pase por la mayoría de los países del Golfo, por su gran impacto en el desarrollo de las instalaciones deportivas, el apoyo a los deportistas de la región y el fomento del turismo en cada país, con la designación de un país alternativo en caso de que no sea posible la organización.