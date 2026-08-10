La Federación Iraquí de Fútbol tiene previsto organizar un torneo amistoso cuadrangular en la provincia de Basora, en el sur del país, durante el próximo mes de noviembre, dentro del programa de preparación de la selección nacional para participar en la fase final de la Copa Asiática 2027, que albergará el Reino de Arabia Saudí.

El miembro de la Federación Iraquí de Fútbol Ahmed al Musawi reveló, en declaraciones a la agencia iraquí "Shafaq News", que la federación se dirigió oficialmente a las selecciones de Irán, Uzbekistán y Jordania, además de a varias otras selecciones asiáticas, con el objetivo de asegurar una participación de alto nivel en el esperado torneo.

Irán confirma

Al Musawi aclaró que Irak e Irán participarán de forma oficial en el torneo según los datos actuales, mientras que aún continúan los contactos con la federación uzbeka y con una cuarta selección asiática para completar la lista de participantes, con Jordania firmemente entre las opciones planteadas.

El responsable iraquí señaló que el torneo representa una oportunidad de oro para que la selección nacional ponga a prueba su preparación técnica y física ante potentes selecciones asiáticas, dentro de su largo programa de preparación para los próximos compromisos continentales, encabezados por la fase final de la Copa Asiática 2027.

El torneo cuadrangular cobra especial importancia a la luz del alto nivel técnico de las selecciones invitadas, ya que las cuatro selecciones candidatas a participar disputaron la fase final del Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, lo que brinda a la selección iraquí una valiosa oportunidad de enfrentarse a rivales fuertes que han vivido el ambiente de las competiciones mundiales.

Cabe recordar que la provincia de Basora ya albergó anteriormente varios partidos internacionales y torneos regionales, y cuenta con una infraestructura deportiva adecuada para acoger este tipo de eventos, lo que la convierte en una opción ideal para organizar este torneo amistoso, con el que la Federación Iraquí apuesta por elevar la preparación de los "Leones de Mesopotamia" antes de los grandes compromisos continentales.