En la última jornada de grupos del Mundial 2026, la atención se centra en la lucha por los cupos para las mejores terceras.

Con el nuevo formato de 48 equipos, el tercer lugar no elimina: los ocho mejores terceros avanzan a dieciseisavos, por lo que muchas selecciones conservan opciones hasta el final de la fase de grupos.

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Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá ya están eliminadas, pero el resto aún tiene opciones, aunque desiguales.

La sorpresa la protagonizan Senegal e Irak.

Según Football Mets Data, el tercero del Grupo 9 tiene un 72 % de avanzar.

Senegal e Irak, que perdieron sus dos primeros duelos ante Francia y Noruega, se enfrentarán en la última jornada: el ganador podría asegurarse el pase.

Una victoria en la última jornada les daría 3 puntos, posiblemente suficientes para avanzar.

El superordenador de Opta otorga a Senegal un 69,54 % de probabilidades de avanzar y prevé que los «Leones de la Teranga» ganen a Irak.

Así, los compañeros de Sadio Mané podrían protagonizar una de las remontadas más emocionantes del torneo tras perder con Francia (1-3) y Noruega (2-3).

Marruecos y Argelia, en una situación cómoda

Por el contrario, otros grupos están más cerca de asegurar el pase del tercero.

El grupo XII lidera la lista con un 96,7 % de probabilidades de que el tercero pase, mientras Inglaterra, Croacia y Ghana luchan por el primer puesto.

Le sigue el tercero del Grupo 6, con 96,4 %, donde Países Bajos, Japón y Suecia pelean por el primer lugar.

En el Grupo 3 (Marruecos, Brasil y Escocia), la tercera plaza tiene un 84 % de probabilidades, por lo que las tres selecciones llegan con cierta comodidad a la última jornada.

En el Grupo 4, con Estados Unidos ya primero, la opción de que el tercero pase es del 82,2 %. En el Grupo 10, con Argentina líder, baja al 79,7 %.

En este grupo, el duelo entre Argelia y Austria definirá la clasificación, aunque el tercer puesto tiene buenas opciones de avanzar.

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Preocupación por Cabo Verde y Curaçao

En cambio, otros grupos están en una situación más complicada.

En el grupo 5, con Costa de Marfil, Curazao y Ecuador, solo hay un 26,6 % de probabilidades de que el tercero avance, el porcentaje más bajo de todos.

Así, Curazao podría pagar caro sus resultados en la última jornada pese a su buen nivel en el torneo.

Cabo Verde, en el grupo VIII, tiene solo un 34,7 % de avanzar como tercero.

Aunque España aún no ha asegurado el primer puesto, los cálculos actuales hacen que la tarea del tercero sea muy difícil, por lo que Cabo Verde podría necesitar ganar a Arabia Saudí y esperar resultados favorables en otros grupos.

Porcentajes de clasificación de los terceros por grupo:

Grupo 12: 96,7 %

Grupo 6: 96,4 %

Grupo 3: 84 %

Grupo 4: 82,2 %

Grupo 10: 79,7 %

Grupo 2: 75,4 %

Grupo 9: 72 %

Grupo 11: 60,8 %

Grupo 7: 52,9 %

Grupo 1: 38,7 %

Grupo 8: 34,7 %

Grupo 5: 26,6 %.