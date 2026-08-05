Irak decide el futuro de su entrenador tras el fracaso en el Mundial

La Federación Iraquí de Fútbol resolvió el futuro del australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, tras alcanzar un acuerdo para renovar su contrato por un periodo de 7 meses, con el fin de que continúe al frente de la selección iraquí durante los próximos compromisos, encabezados por la Copa del Golfo y la Copa Asiática.

El segundo vicepresidente de la Federación Iraquí, Mohammed Nasser, confirmó en declaraciones a la Agencia de Noticias Iraquí, este miércoles, que la federación prefería otorgar a Arnold un contrato de cuatro años, si bien el técnico australiano mostró en un principio su deseo de firmar por un solo año, antes de que ambas partes, tras una serie de negociaciones, llegaran a un acuerdo definitivo para prorrogar el contrato por 7 meses, en consonancia con el calendario de las próximas competiciones.

Nasser explicó que el contrato fue firmado de forma preliminar por ambas partes, mientras que actualmente se completan los trámites administrativos dentro de la federación, y que la ceremonia oficial de firma se celebrará en la capital, Bagdad, durante el próximo periodo.

Señaló que el acuerdo incluye cláusulas penales que salvaguardan los derechos de ambas partes, y subrayó que la federación se preocupó por redactar el contrato de manera que garantice tanto los derechos del cuerpo técnico como los de la federación por igual.

El responsable iraquí rehusó desvelar el valor económico del contrato, aclarando que los detalles financieros permanecen dentro de la privacidad del acuerdo firmado entre ambas partes.

La decisión de renovar llega pese a la eliminación de la selección iraquí en la primera fase del Mundial 2026, en un paso que refleja el empeño de la federación por mantener a Arnold al frente en la próxima etapa, que incluye la participación en la Copa del Golfo y la Copa Asiática.

Informes de prensa anteriores habían afirmado que el marroquí Walid Regragui era candidato a dirigir a la selección iraquí, si bien esos rumores terminaron con el acuerdo alcanzado por la Federación Iraquí con Arnold para la renovación.