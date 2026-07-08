La Federación Egipcia de Fútbol, liderada por Hani Abu Rida, emitió un comunicado para expresar su malestar con el arbitraje del partido contra Argentina y reafirmar su defensa de los derechos de los «Faraones», anunciando que tomará todas las medidas reglamentarias para garantizar la justicia deportiva.

LaFederación subrayó que el malestar se debió a la actuación del árbitro francés y a varias decisiones relacionadas con el VAR que, según el comunicado, suscitaron «muchos interrogantes», especialmente tras las críticas generalizadas de medios y analistas.

La Federación reafirmó su compromiso de defender los derechos del equipo y usar todas las medidas reglamentarias para garantizar la justicia deportiva.

Pese a la eliminación del Mundial 2026, la Federación destacó su orgullo por la actuación de la selección, elogió el espíritu de lucha de los jugadores y afirmó que dejaron en alto el nombre del fútbol egipcio.

Además, agradeció al Estado egipcio, bajo el liderazgo del presidente Abdel Fattah al-Sisi, por su apoyo constante, y valoró el respaldo de la afición egipcia dentro y fuera del país, así como el de las aficiones árabes y africanas que animaron a los «Faraones».

Finalmente, la Federación destacó que la participación en el Mundial 2026 es un paso clave en el desarrollo del fútbol egipcio y prometió seguir trabajando con las instituciones estatales en un proyecto integral que amplíe la base de practicantes, detectar talentos y preparar nuevas generaciones para representar a Egipto en competiciones continentales e internacionales.

Egipto cayó 3-2 ante Argentina en octavos, tras ir ganando 2-0 hasta el 79’.

El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral: el francés François Litxer anuló un gol de Mostafa Zico tras revisar el vídeo y rechazó señalar un posible penalti a Mohamed Salah o Hamdi Fathi antes del tercer tanto argentino, lo que provocó las protestas del cuerpo técnico y los jugadores.

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