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«Ira, agradecimiento y promesas»... Comunicado oficial de la Federación Egipcia de Fútbol

Argentina vs Egipto
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Tras la eliminación de los Faraones del Mundial

La Federación Egipcia de Fútbol, liderada por Hani Abu Rida, emitió un comunicado para expresar su malestar con el arbitraje del partido contra Argentina y reafirmar su defensa de los derechos de los «Faraones», anunciando que tomará todas las medidas reglamentarias para garantizar la justicia deportiva.

LaFederación subrayó que el malestar se debió a la actuación del árbitro francés y a varias decisiones relacionadas con el VAR que, según el comunicado, suscitaron «muchos interrogantes», especialmente tras las críticas generalizadas de medios y analistas.

La Federación reafirmó su compromiso de defender los derechos del equipo y usar todas las medidas reglamentarias para garantizar la justicia deportiva.

Pese a la eliminación del Mundial 2026, la Federación destacó su orgullo por la actuación de la selección, elogió el espíritu de lucha de los jugadores y afirmó que dejaron en alto el nombre del fútbol egipcio.

Además, agradeció al Estado egipcio, bajo el liderazgo del presidente Abdel Fattah al-Sisi, por su apoyo constante, y valoró el respaldo de la afición egipcia dentro y fuera del país, así como el de las aficiones árabes y africanas que animaron a los «Faraones».

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Finalmente, la Federación destacó que la participación en el Mundial 2026 es un paso clave en el desarrollo del fútbol egipcio y prometió seguir trabajando con las instituciones estatales en un proyecto integral que amplíe la base de practicantes, detectar talentos y preparar nuevas generaciones para representar a Egipto en competiciones continentales e internacionales.

Egipto cayó 3-2 ante Argentina en octavos, tras ir ganando 2-0 hasta el 79’.

El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral: el francés François Litxer anuló un gol de Mostafa Zico tras revisar el vídeo y rechazó señalar un posible penalti a Mohamed Salah o Hamdi Fathi antes del tercer tanto argentino, lo que provocó las protestas del cuerpo técnico y los jugadores.

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