Inzaghi revela por qué sustituyó pronto a Martinelli pese al hat-trick ante Al-Taawoun

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, reveló el motivo por el que sustituyó de forma temprana a su estrella brasileña Gabriel Martinelli, pese a que este marcó un triplete ante el Al-Taawoun en la Liga Roshn saudí.

El Al-Hilal venció al Al-Taawoun por 6-0, en el partido que enfrentó a ambos este sábado en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

El encuentro fue testigo de la gran actuación de Martinelli, quien anotó su primer triplete con el Al-Hilal, antes de que Inzaghi decidiera dar entrada al extremo saudí Sultan Mandash en su lugar en el minuto 54.

Sobre el motivo de este cambio, Inzaghi dijo en declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Martinelli llegó en una fecha tardía y solo participó en un entrenamiento antes del duelo contra el Neom, es un jugador de alto nivel y hoy lo sustituimos para darle descanso".

En cuanto al motivo de la exclusión del centrocampista francés Simon Poabri de la lista, el técnico italiano dijo: "Tenemos a Theo Hernández lesionado, y teníamos que elegir a otro jugador entre Poabri y Yusuf (Akchichek), y al final preferimos elegir a Yusuf".

Respecto al partido, explicó: "Jugamos un partido excelente, a un alto nivel y con gran concentración. Nos espera otra tarea en el torneo asiático, y es bueno estar en el primer puesto antes del parón".

Y concluyó: "Jugamos con el mismo grupo que participó contra el Neom, pero tuvimos un periodo de descanso mayor que antes, y por eso preparamos bien este encuentro".

Cabe recordar que el próximo partido del Al-Hilal será contra el Al-Gharafa catarí, el próximo martes, en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Elite.

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