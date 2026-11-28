Compartir Sigue a GOAL en Google

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal, ha dado a conocer el once inicial con el que afrontará el duelo ante el Al Ettifaq este sábado por la tarde, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí. Es una nueva prueba en la que el Al Hilal busca prolongar su racha de victorias y apretar en la lucha por el primer puesto de la clasificación.

Anuncios

Lee también: Récord histórico: el Al Nassr escribe su nombre con letras de oro en la Liga Roshn

El Al Hilal visita al Al Ettifaq en un partido que comenzará a las 16:20, hora de El Cairo, y a las 17:20, hora de La Meca. Inzaghi ha optado por apostar por varios de sus titulares más destacados, con el portero marroquí Yassine Bounou a la cabeza, además de la pegada ofensiva que aportan Gabriel Martinelli, Ollie Watkins y Crysencio Summerville.

La alineación elegida por el técnico italiano es la siguiente:

Portería: Yassine Bounou.

Anuncios Anuncios

Defensa: Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández.

Related Topics

Próximos partidos ALI 1ª División 09:20 HIL

Centro del campo: Mohamed Kanno (capitán), Sergej Milinković-Savić, Nasser Al-Dawsari.

Delantera: Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, Crysencio Summerville.

Anuncios

El Al Hilal persigue al Al Qadsiah y el Al Ettifaq busca escalar posiciones

El encuentro tiene una gran importancia para el Al Hilal en la carrera por el liderato de la Liga Roshn, ya que llega en la segunda posición con 30 puntos, sumados en 11 partidos, a solo un punto del líder, el Al Qadsiah, que ha disputado 13 encuentros y alcanza los 31 puntos.

El Al Hilal tiene una oportunidad de oro para arrebatar el primer puesto si consigue ganar al Al Ettifaq, ya que llegaría a los 33 puntos con dos partidos aplazados más que el Al Qadsiah, lo que le daría una ventaja importante en la pelea por la cima durante las próximas jornadas.

Anuncios

Por su parte, el Al Ettifaq ocupa la séptima posición con 19 puntos en 12 partidos y espera aprovechar que juega en su estadio para sacar un resultado positivo ante uno de los principales aspirantes al título y recortar distancias con los equipos de cabeza.

El duelo se presenta como una prueba importante para las aspiraciones de ambos equipos: el Al Hilal quiere seguir presionando en lo más alto, mientras que el Al Ettifaq pretende sacar partido del factor campo y del apoyo de su afición para frenar a su visitante y mejorar su posición en la clasificación.