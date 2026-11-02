El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, reveló ausencias sensibles en las filas de su equipo antes del esperado enfrentamiento ante el Shabab Al Ahli Dubai de Emiratos, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, confirmando que su equipo echará en falta a cuatro elementos fundamentales, aunque dispone de alternativas capaces de aportar un plus.

Inzaghi afirmó durante la rueda de prensa previa al partido que el Al Hilal sufrirá la baja de Savio, Rúben Neves, Martinelli y Salem Al Dawsari, señalando que el cuerpo técnico espera recuperar a todos los lesionados lo antes posible, dada la necesidad del equipo de contar con los servicios de todos sus elementos durante la próxima etapa.

El entrenador italiano explicó que la carga de partidos le obliga a tomar decisiones precisas respecto a la alineación, al decir: «Jugamos muchos partidos en periodos de tiempo cortos, por eso debo tomar las decisiones que garanticen la participación de los jugadores que estén más listos desde el punto de vista físico», añadiendo que podría realizar grandes cambios en la alineación, pero que la decisión final se determinará en función del entrenamiento de hoy.

Inzaghi: el Al Hilal merece subir a lo más alto del podio

Inzaghi habló de la evolución del equipo desde que asumió el cargo, subrayando que el trabajo que comenzó hace un año y medio empieza a mostrar sus efectos dentro del campo, y dijo: «Después de un año y medio de nuestro trabajo aquí con el Al Hilal, empezamos a recoger el fruto de nuestra labor y a verlo hecho realidad sobre el terreno de juego. Trabajamos siempre para mejorar y nuestro equipo merece subir a los podios en todos los torneos».

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El técnico del Al Hilal insistió en que competir por los títulos sigue siendo un objetivo fundamental para el equipo, considerando que las aspiraciones de la afición son algo natural dada la categoría del club, y dijo: «Las exigencias de nuestra afición de conseguir títulos son naturales, porque somos el Al Hilal, y esto es un empeño colectivo que tenemos como equipo; buscamos ofrecerlo y entregarnos, y esperamos tener acierto».

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Inzaghi añadió que confía plenamente en la capacidad de sus jugadores para competir en los distintos torneos, al decir: «Nuestro equipo competirá en todos los torneos y en todas las competiciones, porque somos el Al Hilal, y confío plenamente en mis jugadores», en alusión a sus aspiraciones pese a las ausencias que golpean las filas del equipo.

El entrenador italiano cerró sus declaraciones elogiando el papel de la afición del Al Hilal, afirmando que representa una fuente de fuerza para el equipo en las más diversas circunstancias, y dijo: «Nuestra afición es nuestro combustible y nuestra fuerza. Lo han demostrado en cada etapa en la que he estado con el equipo y lo he visto con mis propios ojos; tienen una influencia enorme y muy llamativa», expresando su deseo de que continúen con su apoyo durante el enfrentamiento ante el Shabab Al Ahli.