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El Al Hilal afronta una nueva prueba asiática con la ambición de seguir en la pelea por el liderato, pero el italiano Simone Inzaghi no quiere que la confianza en las capacidades de sus jugadores se convierta en un factor que le desbarate los planes ante el Neftchi uzbeko.

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Entre la preparación para sumar los tres puntos y el temor al cansancio que podría acusar alguno de los jugadores que regresan de los compromisos internacionales, el técnico italiano espera al último entrenamiento para decidir sus opciones, en un partido cuyos detalles, como bien sabe, podrían no ser tan sencillos como algunos prevén.

El Al Hilal visita mañana lunes al Neftchi uzbeko, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite, un encuentro en el que el conjunto saudí buscará prolongar su buena racha de resultados y reforzar su posición en la carrera por el liderato de la zona Oeste.

Inzaghi aseguró que el Al Hilal está listo para el choque y subrayó que su equipo ha completado bien su preparación, aunque al mismo tiempo advirtió del peligro de subestimar al rival, que aspira a aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para lograr un resultado positivo.

El técnico italiano declaró en la rueda de prensa previa al partido: «El equipo ha completado bien su preparación para el encuentro. Conocemos la fuerza del rival y su empeño en dar el máximo para conseguir la victoria».

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El entrenador italiano, de 50 años, añadió: «Los clubes uzbekos tienen un buen nivel técnico, algo que reflejan sus participaciones continuas en las competiciones asiáticas».

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Las palabras de Inzaghi reflejan que es consciente de la dificultad de la misión que le espera, sobre todo porque los enfrentamientos ante clubes uzbekos exigen una gran concentración, dadas sus cualidades técnicas y su evidente deseo de hacerse notar en el panorama continental.

El cansancio complica los planes del italiano

En cuanto al estado de la plantilla, Inzaghi reveló la posibilidad de que algunos jugadores no formen parte del once titular debido al cansancio que podrían arrastrar tras regresar de sus compromisos con sus selecciones nacionales.

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El técnico del Al Hilal explicó que su equipo dispone de numerosas alternativas y afronta cada partido de forma independiente, y recalcó que la atención está puesta ahora en el duelo ante el Neftchi, sin pensar en los compromisos venideros.

Señaló que algunos de los jugadores que regresan de las ventanas internacionales podrían acusar el cansancio, y precisó que la decisión final sobre su participación se tomará tras la última sesión de entrenamiento, en función de su estado físico y de su capacidad para disputar el encuentro.

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Esta cuestión supone una prueba importante para Inzaghi, que deberá encontrar el equilibrio entre recurrir a los titulares para mantener la fortaleza del equipo y evitar el riesgo de alinear a jugadores que no han recuperado plenamente su mejor estado físico.

Kanno lanza un aviso al rival y Bono acapara las miradas

Por su parte, Mohamed Kanno, jugador del Al Hilal, insistió en que el equipo está preparado para el partido y aseguró que los futbolistas son conscientes de la dificultad de la prueba, después de haber seguido varios encuentros del conjunto uzbeko para conocer sus puntos fuertes.

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«Hemos completado nuestra preparación para el partido de la mejor manera posible y sabemos lo difícil que será el encuentro, después de haber visto varios partidos del rival. Queremos dar todo lo que tenemos mañana para lograr el resultado al que aspiramos», afirmó Kanno.

El jugador del Al Hilal se refirió también a la evolución del fútbol uzbeko: «Los clubes y las selecciones de Uzbekistán tienen un nivel técnico alto, aunque la naturaleza de los enfrentamientos sea distinta en uno y otro caso, pero venimos con muchas ganas de ganar el partido de mañana».

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La expedición del Al Hilal llegó a la ciudad uzbeka de Fergana, donde recibió una llamativa acogida por parte de los aficionados locales, que se arremolinaron en torno a los jugadores para hacerse fotos de recuerdo. El portero marroquí Yassine Bono fue, de entre las estrellas del equipo, el que más atención atrajo.

Trabajo táctico antes de la prueba asiática

Antes de viajar a Uzbekistán, el Al Hilal se ejercitó ayer sábado en el centro deportivo de Al Majdiya, en una sesión en la que el cuerpo técnico se centró en los aspectos tácticos, antes de que Inzaghi impusiera una serie de movimientos tácticos que pretende aplicar en el esperado encuentro.

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El Al Hilal aspira a regresar con los tres puntos para seguir presionando al líder, ya que ocupa la segunda posición de la zona Oeste con 9 puntos, a 3 del Al Ain emiratí, que encabeza la clasificación con 12.

Entre el deseo del Al Hilal de acercarse a la cima y las advertencias de Inzaghi sobre el rival y el cansancio, el duelo ante el Neftchi se presenta como una cita importante para el conjunto saudí, que no puede permitirse el lujo de dejarse puntos si quiere seguir peleando con fuerza por el liderato de su grupo.