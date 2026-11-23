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Llamativas declaraciones del técnico italiano

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El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal saudí, analizó el decepcionante empate 2-2 ante el Neftchi Fergana uzbeko, correspondiente a la quinta jornada de la AFC Champions League Elite. El técnico reconoció que el equipo siente una gran decepción tras dejar escapar una ventaja de dos goles, aunque insistió en que el Al Hilal aspira a pelear con fuerza por todos los títulos esta temporada.

Las palabras de Inzaghi llegan en medio del enfado de la afición tras el resultado, sobre todo porque el Al Hilal tenía muy cerca los tres puntos: se marchó al descanso por delante gracias a los goles de Ollie Watkins y Gabriel Martinelli, pero permitió que el conjunto uzbeko igualara el marcador en la segunda mitad.

El entrenador italiano afirmó que contentar a la afición del Al Hilal es siempre un objetivo del equipo: «Nuestro objetivo es siempre hacer felices a nuestros aficionados y trabajamos en ello cada día. Sabemos que es un torneo muy competitivo, pero queremos ser los mejores de Asia, de la liga saudí y de la Copa del Rey».

Lee también: Vídeo: ¡la remontada del Neftchi le arrebata al Al Hilal una emocionante victoria asiática!

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Y añadió: «Queremos competir con fuerza en todas las competiciones y sabemos muy bien lo importantes que son para nuestra afición, incluida, por supuesto, la Champions asiática. Conocemos sus expectativas y sus ganas de competir y ganar títulos».

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Inzaghi se refirió también a la ausencia del capitán, Salem Al-Dawsari, en el duelo ante el Neftchi. Explicó que el jugador estuvo tres días sin entrenar por su asistencia a la gala de los premios a los mejores de Asia, y que el cuerpo técnico prefirió dejarlo en Riad para que completara su programa de entrenamiento en lugar de afrontar el largo viaje a Uzbekistán.

El técnico del Al Hilal señaló que la decisión afectó también a otros tres jugadores que se quedaron en Riad, para gestionar la situación del equipo y preparar los próximos partidos, y desveló así parte de los motivos por los que el capitán no estuvo en el encuentro continental.

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El entrenador italiano no ocultó su malestar por el resultado. Aseguró que el empate no le satisfizo ni a él ni a su cuerpo técnico y que el equipo aspiraba a volver con los tres puntos, aunque elogió al rival: «Desde luego, no estamos contentos con este empate, ni a nivel personal ni a nivel técnico. Sentimos la amargura de la derrota y felicito al rival por la garra que ha mostrado».

Asimismo, recordó que el Al Hilal sufrió bajas importantes, las de Mutaib Al-Harbi, Marcos Leonardo, Salem Al-Dawsari y Bouabré, cuya presencia, a su juicio, podría haber dado al equipo más recursos durante el partido, si bien subrayó que los jugadores rindieron a buen nivel en muchas fases.

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Inzaghi explicó cómo se escapó la victoria: el Al Hilal pudo marcar más de dos goles en la primera parte, pero no aprovechó las ocasiones para sentenciar, y el Neftchi recortó distancias al inicio de la segunda mitad antes de empatar con un gol en propia puerta.

Para terminar, subrayó que fue un partido intenso y físico, con muchos choques, y señaló que el rival peleó cada balón y no concedió al Al Hilal los espacios que necesitaba. Al mismo tiempo, admitió la frustración que se vive en el vestuario por no haber sabido aprovechar la ventaja y llevarse la victoria.