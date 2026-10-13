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El Zamalek ganó con un doblete

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El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal saudí, elogió el rendimiento de su equipo en el enfrentamiento ante el Al Sadd catarí, este martes por la noche, en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El Al Hilal venció a su anfitrión, el Al Sadd, por 2-0 en el partido que disputaron este martes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital catarí, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Inzaghi declaró en la conferencia de prensa posterior al encuentro: "Estoy contento con el rendimiento de los jugadores; hicimos un gran partido y controlamos la mayor parte del desarrollo del juego, y vi una actuación magnífica del equipo".

Sobre el uso de Gabriel Martinelli dentro del campo, afirmó: "Es un gran jugador y somos afortunados de tenerlo con nosotros; demuestra siempre su alta calidad y su capacidad para servir al equipo y aportarle en más de una posición distinta".

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Y continuó: "En nuestra preparación nos apoyamos en el estudio del rival a través del vídeo más que en las sesiones de entrenamiento sobre el terreno, debido a la escasez de tiempo".

Inzaghi concluyó: "Un enfrentamiento fuera de casa nunca fue fácil, y agradezco a nuestra gran afición su presencia y su apoyo constante al equipo".







