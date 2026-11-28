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El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal, se mostró satisfecho con lo que ofrecieron sus jugadores en el duelo ante el Al Ettifaq de la Liga Roshn Saudí y desveló el motivo del bajón en la primera parte.

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El Al Hilal se impuso 3-1 a su anfitrión, el Al Ettifaq, en el partido que les enfrentó este sábado en el estadio EGO de Dammam, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

Inzaghi declaró en la rueda de prensa posterior al partido, en palabras recogidas por el diario saudí Asharq Al-Awsat: «Hicimos un buen partido en las dos mitades, logramos una victoria importante y nos llevamos los tres puntos de este encuentro».

Sobre el motivo del bajón en la primera parte, respondió: «En la primera parte jugamos con buen ritmo, pero nuestro rival también estuvo bien».

Y prosiguió: «En la segunda parte trabajamos para aprovechar la caída de ritmo del Al Ettifaq. Estoy satisfecho con el rendimiento del equipo y con la victoria tras marcar dos goles en la segunda parte».

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El técnico italiano también se pronunció sobre algunas informaciones que apuntan a que se estudia aumentar el número de jugadores extranjeros en la Liga Roshn Saudí a partir de la próxima temporada.

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Inzaghi respondió: «Son debates que corresponden a la Federación Saudí de Fútbol y aceptaremos cualquier decisión que se tome al respecto. Nosotros tenemos varios jugadores extranjeros y, al final, respetaremos lo que se decida».

Inzaghi elogió además a su lateral derecho, Mohammed Mahzari, que dio la asistencia del primer gol, obra del delantero inglés Ollie Watkins, y participó también en el tercer tanto, firmado por el mismo jugador.

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«Mohammed Mahzari es un jugador importante y está haciendo una temporada fantástica. Tenemos a Hamad Al-Yami, que destacó la temporada pasada, pero por desgracia sufrió una lesión grave que lo apartó», explicó.

El entrenador del Al Hilal cerró sus declaraciones hablando de las lesiones que sufren algunos de sus jugadores en este momento, con el capitán Salem Al-Dawsari a la cabeza.

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Y concluyó: «Salem Al-Dawsari sufrió una lesión en el tobillo y el cuerpo médico decidió tratarlo. Es un jugador importante para nosotros, y hoy teníamos muchas bajas, como (Rúben) Neves, (Simon) Bouabré y (Nawaf) Al-Habashi».

El Al Hilal anunció ayer viernes la baja de Salem Al-Dawsari para el partido ante el Al Ettifaq, después de que acudiera a la clínica médica del centro deportivo de Al Majdiya por dolores en la articulación del pie.

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El capitán del Al Hilal solo ha disputado 3 partidos desde el inicio de la presente temporada, 2 de ellos como suplente y solo uno como titular, debido a la operación a la que se sometió tras participar con la selección saudí en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, y solo ha marcado un gol.

Al-Dawsari sufrió una nueva lesión en la rodilla antes del último parón internacional, lo que le impidió unirse a la concentración de la selección saudí en la capital catarí, Doha, durante este mes de noviembre.

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Sin embargo, «el Tornado» volvió a los entrenamientos colectivos del Al Hilal tras el final del último parón internacional, el pasado sábado, aunque no participó en el empate 2-2 ante el Neftchi uzbeko del pasado lunes, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Todas las previsiones daban por segura la presencia de Salem Al-Dawsari en la convocatoria del Al Hilal ante el Al Ettifaq antes de lesionarse; algunas informaciones llegaron a hablar de un registro histórico que le esperaba si lograba marcar, pero finalmente volvió a quedarse fuera por lesión.