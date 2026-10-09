El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, elogió a su homólogo griego Georgios Donis, seleccionador de la selección saudí, al que describió como un gran entrenador, tras la conquista de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Donis condujo a la selección saudí a la conquista del título del Golfo el pasado martes, después de vencer a Emiratos por dos goles a cero en la final, en lo que supone el primer título de Arabia Saudí en 23 años.

Y solo 24 horas después de la coronación, surgieron algunas informaciones que afirmaban la intención de la Federación Saudí de Fútbol de destituir al entrenador griego de su cargo y recurrir al español Roberto Martínez en su lugar, antes de que la Federación Saudí lo desmintiera.

Inzaghi habló de Donis durante la rueda de prensa previa al esperado clásico entre el Al-Hilal y el Al-Ittihad, mañana sábado, en el estadio Kingdom Arena, en la octava jornada de la Liga Roshn Saudí.

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El entrenador italiano declaró en unas palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Felicito a la selección saudí por su victoria en la Copa del Golfo, y felicito en concreto a Donis, porque es un gran y magnífico entrenador, y felicito también a todos los jugadores por el título".

Inzaghi quiso hablar de algunas de las estrellas del Al-Hilal que brillaron en el torneo, cuando dijo: "Estoy contento con la magnífica actuación de Mohammed Al-Owais en la Copa del Golfo, es uno de los jugadores importantes que marcan la diferencia".

Y añadió: "Nasser (Al-Dawsari) es un gran jugador y una estrella respetable; la temporada pasada sufrió una lesión que le afectó, pero estoy contento con el rendimiento que ofrece ahora".

Respecto a la situación de los jugadores de la selección saudí que regresan tras participar en el clásico, aclaró: "Evaluaremos su situación después del entrenamiento de hoy para conocer su grado de disponibilidad para jugar el partido".

Por otra parte, Inzaghi se refirió al clásico, diciendo: "Es el clásico del fútbol saudí, es un partido de máxima importancia, que enfrenta al primer y al segundo clasificado, y nosotros estamos preparados para el encuentro".

Y continuó: "La presión afecta a todos los equipos, y evaluaremos junto al cuerpo técnico el rendimiento de los jugadores en los próximos partidos, para saber cómo gestionar los encuentros ante la sucesión de partidos".

El entrenador italiano habló también de la situación de su estrella Salem Al-Dawsari respecto a su participación en el clásico, después de recuperarse de la lesión que causó su ausencia del equipo desde el comienzo de la temporada.

Y aclaró: "Hoy es el último entrenamiento, y después veremos la disponibilidad de todos los jugadores; Salem (Al-Dawsari) y Theo (Hernández) participaron en los entrenamientos en los últimos tres días".

Y concluyó: "Salem Al-Dawsari está muy motivado en los entrenamientos tras su regreso de la lesión, y hoy veremos después del entrenamiento la posibilidad de que esté como titular o en el banquillo".

El Al-Hilal afronta el clásico ante el Al-Ittihad en busca de una nueva victoria con la que mantenerse en la cima, ya que lidera la clasificación con 18 puntos, a solo un punto de ventaja sobre "El Decano", que ocupa el segundo lugar.