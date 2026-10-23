¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Inzaghi arma al Al-Hilal con un tridente de terror ante el Al-Qadisiyah y sorprende en el centro del campo

S. Inzaghi
Al Quadisiya vs Al Hilal
Al Quadisiya
Al Hilal
1ª División
Italia
Arabia Saudí

¿Tendrán éxito los planes del entrenador italiano?

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, ha decidido apostar por el tridente del terror en el partido estrella contra el Al Qadisiyah en la Liga Roshn saudí.

El Al Hilal visita hoy, viernes, al Al Qadisiyah en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

El once titular contó con la presencia del trío extranjero de fuego en el corazón del ataque, formado por los extremos: el brasileño Gabriel Martinelli y el neerlandés Crysencio Summerville, y el delantero inglés Ollie Watkins.

Por el contrario, Inzaghi sorprendió a todos al sentar a Mohamed Kanno en el banquillo y dar entrada a Nasser Al Dawsari en su lugar en el centro del campo, junto al serbio Sergej Milinković-Savić y el portugués Rúben Neves.

Kanno no es el único nombre de peso en el banquillo, ya que también se encuentra el extremo saudí Salem Al Dawsari, que regresa a la competición tras una larga ausencia por lesión, así como el otro extremo saudí Sultan Mandash.

El Al Hilal afronta el partido ocupando la tercera posición en la tabla de la liga saudí con 24 puntos, a un solo punto del Al Qadisiyah y el Al Nassr, que han disputado un partido más.

La alineación del Al Hilal fue la siguiente:

Portería: Yassine Bounou

Defensa: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Theo Hernández

Centro del campo: Rúben Neves - Sergej Milinković-Savić - Nasser Al Dawsari

Ataque: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google