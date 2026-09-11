El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dirigió una invitación especial al astro egipcio Mohamed Salah, jugador del Trabzonspor turco, para visitar el palacio presidencial en la capital, Ankara, en un paso que abre la puerta a un encuentro previsto entre el presidente turco y una de las máximas figuras del fútbol egipcio.

Según informó el sitio turco «61 Saat» el viernes, Erdogan pidió organizar un encuentro con Salah a la mayor brevedad posible, con la intención de recibirlo junto a su familia en el palacio presidencial, después de preguntar durante su reunión con Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, sobre la posibilidad de celebrar un encuentro privado con el jugador egipcio.

La invitación de Erdogan llega tras la visita de Doğan al presidente turco, donde el tema de Salah estuvo presente durante el encuentro, hasta convertirse en una invitación directa de Erdogan para recibir al astro egipcio y a su familia en el palacio presidencial.

Se espera que el encuentro, en caso de concretarse, reciba una amplia atención en Egipto y Turquía, especialmente porque Salah goza de una gran popularidad en ambos países, mientras que recibir al astro del fútbol egipcio en el palacio presidencial representa una ocasión destacada que refleja la magnitud del interés que despierta el jugador.