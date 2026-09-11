¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Invitación del palacio: Erdogan abre sus puertas a Mohamed Salah y su familia

Trabzonspor
M. Salah
Superlig
Turquía
Egipto

Algo llamativo

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dirigió una invitación especial al astro egipcio Mohamed Salah, jugador del Trabzonspor turco, para visitar el palacio presidencial en la capital, Ankara, en un paso que abre la puerta a un encuentro previsto entre el presidente turco y una de las máximas figuras del fútbol egipcio.

Según informó el sitio turco «61 Saat» el viernes, Erdogan pidió organizar un encuentro con Salah a la mayor brevedad posible, con la intención de recibirlo junto a su familia en el palacio presidencial, después de preguntar durante su reunión con Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, sobre la posibilidad de celebrar un encuentro privado con el jugador egipcio.

La invitación de Erdogan llega tras la visita de Doğan al presidente turco, donde el tema de Salah estuvo presente durante el encuentro, hasta convertirse en una invitación directa de Erdogan para recibir al astro egipcio y a su familia en el palacio presidencial.

Entradas para los partidos del Trabzonspor en la liga turca¡Compra tu entrada ahora!

Superlig
Konyaspor crest
Konyaspor
KSP
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Se espera que el encuentro, en caso de concretarse, reciba una amplia atención en Egipto y Turquía, especialmente porque Salah goza de una gran popularidad en ambos países, mientras que recibir al astro del fútbol egipcio en el palacio presidencial representa una ocasión destacada que refleja la magnitud del interés que despierta el jugador.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google