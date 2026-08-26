El Real Madrid se prepara para disputar su segundo partido en LaLiga, esta noche del miércoles, ante la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu, en el encuentro aplazado de la primera jornada de la competición.

El Real Madrid, dirigido por su nuevo entrenador José Mourinho, inició su andadura en LaLiga con una difícil victoria en los últimos minutos ante el Espanyol (2-1), el pasado sábado.

Por su parte, la red "Opta" ha recopilado algunos datos del enfrentamiento entre el Real Madrid y la Real Sociedad de la siguiente manera:

- El Real Madrid ha ganado sus últimos seis partidos en LaLiga ante la Real Sociedad, su mejor racha de victorias frente al conjunto vasco en la competición desde febrero de 2018 (cuando logró 7 triunfos consecutivos).

- La Real Sociedad ha logrado sumar puntos en tres de sus últimos ocho partidos como visitante en la liga ante el Real Madrid (una victoria, dos empates y 5 derrotas), después de haber perdido en todas sus nueve visitas anteriores en la liga al estadio "Santiago Bernabéu".

- Tras su victoria por 2-1 sobre el Espanyol en la pasada jornada, el Real Madrid tiene la oportunidad de ganar sus dos primeros partidos de la temporada por cuarta vez en las últimas cinco temporadas (temporadas 2022-23, 2023-24 y 2025-26), siendo la única vez que no lo consiguió la temporada 2024-25.

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- La Real Sociedad perdió su partido inaugural de la temporada 2026-27 de LaLiga por 1-0 ante el Real Betis en la pasada jornada. El conjunto donostiarra podría comenzar la temporada con dos derrotas en sus dos primeros partidos por primera vez desde la temporada 2001-02 bajo la dirección del entrenador John Benjamin Toshack.

- Bajo la dirección del entrenador José Mourinho, la portería del Real Madrid ha encajado al menos un gol en cada uno de sus últimos ocho partidos en la liga (con un total de 14 goles), su peor racha sin mantener la portería a cero en la competición bajo la supervisión del entrenador portugués.

- La Real Sociedad no ha conseguido ninguna victoria en sus últimos nueve partidos en la liga (5 empates y 4 derrotas), su peor racha sin ganar en la competición desde una racha que se prolongó durante 18 partidos entre abril y diciembre de 2006 (8 empates y 10 derrotas).

- Kylian Mbappé (jugador del Real Madrid) ha marcado cuatro goles en tres participaciones en la liga ante la Real Sociedad; y no ha marcado un mayor número de goles en la competición salvo ante el Villarreal (cinco goles), mientras que también ha marcado cuatro goles ante el Barcelona.

- Mikel Oyarzabal (jugador de la Real Sociedad) ha marcado tres goles en los 19 partidos que ha disputado en la liga ante el Real Madrid, y todos ellos llegaron de penalti; el Real Madrid es el rival al que Oyarzabal se ha enfrentado en el mayor número de partidos de la competición sin marcar ningún gol en juego abierto (es decir, sin penaltis).

- El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no ha sufrido ninguna derrota en los seis partidos que ha disputado en la liga ante la Real Sociedad (logró 5 victorias y un empate). Solo ha disputado un mayor número de partidos sin derrota en la competición ante el Espanyol (7 partidos: 5 victorias y dos empates); cabe señalar que también logró un registro sin derrotas en 6 partidos ante otros 4 equipos.