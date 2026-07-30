La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha iniciado una investigación disciplinaria contra el Barcelona por sus intentos, muy comentados, de fichar a Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid. El club madrileño presentó a finales de junio una queja oficial, al considerar que el Barcelona mantuvo contactos no autorizados con el delantero argentino, que tiene contrato hasta mediados de 2030.

Se trata de un procedimiento disciplinario extraordinario, en el que tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid tendrán la oportunidad de responder por escrito a las acusaciones antes de que la federación emita un veredicto definitivo.

La queja del Atlético gira en torno a supuestas conversaciones entre el Barcelona y el entorno de Álvarez, mientras el delantero sigue vinculado a largo plazo al Estadio Metropolitano. Según la normativa española, un club solo puede dirigirse formalmente a un jugador con contrato en vigor si cuenta con la autorización de su empleador. El Atlético sostiene que el Barcelona ha infringido esas reglas.

Que el Barcelona se ha tomado muy en serio la llegada de Álvarez no ofrece ninguna duda. El presidente del club, Joan Laporta, reconoció este mismo mes que los azulgranas habían presentado una oferta oficial al Atlético. Sin embargo, los madrileños rechazaron tajantemente esa propuesta y han dejado claro en repetidas ocasiones que el atacante de 26 años no está en venta este verano.

Por ahora, el Barcelona considera la apertura de la investigación como un paso habitual dentro del procedimiento y espera poder ofrecer ahora su propia versión de los hechos. El Atlético también reforzará su postura, tras lo cual los órganos competentes de la federación estudiarán el caso.

Mientras tanto, Álvarez sigue siendo la máxima prioridad del Barcelona en la búsqueda de un nuevo delantero. Sin embargo, las negociaciones están completamente bloqueadas por la postura inamovible del Atlético, que no muestra ninguna disposición a hablar de un traspaso. Según medios españoles, anteriormente también fue descartada de inmediato una supuesta oferta de 150 millones de euros del Real Madrid.

Álvarez señaló durante el Mundial con Argentina que está abierto a un nuevo desafío fuera del Metropolitano. Sin embargo, está por ver que eso vaya a traducirse realmente en una salida este verano. Su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros; por menos, el Atlético no desea colaborar en un traspaso.

Se espera que Álvarez regrese el 10 de agosto al primer entrenamiento del Atlético de Madrid tras sus vacaciones.