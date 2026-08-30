Un informe publicado por el diario"Telegraph"británico, elaborado por el periodista Sam Wallace, reveló los detalles de la investigación del comité de ética de la FIFA en 2016 sobre Gianni Infantino, cuyos pormenores no habían sido publicados en su totalidad con anterioridad.

Infantino fue elegido presidente de la FIFA el 26 de febrero de 2016, pero para junio de ese mismo año altos cargos presentaron quejas formales sobre su conducta.

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Según el informe, Infantino aceptó plazas en aviones privados del gobierno de Vladímir Putin y del emir de Catar, además de convertir una invitación para reunirse con el papa Francisco en un viaje privado para su anciana madre, y se negó a firmar un contrato con un salario de dos millones de francos suizos, al considerar la cifra "humillante".

La investigación de 2016

La investigación se encomendó a Vanessa Allard, entonces jefa de investigaciones de la FIFA y actualmente jueza en las Islas Caimán. Tras una investigación que se prolongó durante varias semanas, Allard exoneró a Infantino de los siete cargos, asegurando que "no se cometió ninguna infracción ética" por su parte.

Cuatro de los siete cargos guardan relación con cinco viajes en aviones privados, dos de los cuales fueron regalos de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, "UEFA".

Fuentes conocedoras del caso dijeron a "Telegraph" que los responsables de la FIFA sintieron, a menos de un año de la suspensión de Sepp Blatter, que la organización no podía soportar más turbulencias en la cúpula, sin que existiera ningún indicio de que Allard se hubiera visto influida por terceros en la decisión de exoneración.

La investigación había surgido de quejas formales de altos cargos de la FIFA, que incluían también que Infantino gastó fondos de la organización en fines personales.

Entre estos gastos figuraban seis pares de botas de fútbol, por valor de 942 libras esterlinas, y un esmoquin para un evento del "IFAB" por valor de 1.415 francos suizos, además de una cantidad de 2.000 francos suizos mensuales que recibían los altos cargos de la FIFA como asignación para gastos imprevistos.

El salario y los nombramientos

Infantino calificó de "humillante" el salario anual propuesto, que equivalía a 1,5 millones de libras esterlinas en 2016, y se negó a responder a los mensajes del responsable de nóminas al respecto.

Sabía que Blatter cobraba 3,6 millones de francos suizos, es decir, unos 2,7 millones de libras esterlinas en aquel momento. Cuando el informe de la investigación se publicó en agosto de 2016, Infantino aún no había firmado oficialmente el contrato laboral con la FIFA. Se dice que actualmente cobra 4,4 millones de libras esterlinas anuales.

Infantino también saltó los protocolos de la FIFA en el nombramiento de su círculo íntimo, entre ellos Mattias Grafström, el secretario general, Zvonimir Boban y Luca Piazza, su amigo del pueblo suizo de Trélex.

No se presentaron descripciones de los puestos de los tres a Recursos Humanos, que informó a Infantino de que los salarios propuestos eran "superiores a lo que se pagaba habitualmente" y estaban fuera del plan de contratación. Sin embargo, el comité de ética responsabilizó a Recursos Humanos de no haber informado a Infantino de los procedimientos y la política, y consideró el asunto "una cuestión de cumplimiento y no una cuestión ética".

Los viajes de Putin y Catar

En abril de 2016, el personal de Infantino recibió la orden de cancelar las reservas de los vuelos comerciales a Moscú. En su lugar, Infantino, Grafström y Boban aceptaron plazas en un avión privado en el que viajaba Vitali Mutko, presidente de la Federación Rusa de Fútbol, que organizaba la agenda de reuniones de Infantino con Vladímir Putin.

Debido al retraso de la reunión con Putin, Infantino no pudo llegar a tiempo a su vuelo comercial a Doha. Así que los rusos facilitaron otro avión privado propiedad de una empresa filial de Gazprom, que era patrocinadora de la FIFA en aquel momento.

Tras su llegada a Doha, otro retraso en la reunión con el emir de Catar provocó que los cataríes facilitaran un avión privado que lo devolvió a Ginebra a tiempo para una reunión importante.

Infantino fue exonerado de cualquier infracción en los tres viajes, así como en los vuelos de ida y vuelta en un avión privado de la UEFA, entre Ginebra y Liubliana en mayo de 2016. El código de ética prohibía al presidente de la FIFA aceptar regalos que superaran un "valor insignificante" y le exigía rechazarlos "en caso de duda".

El viaje del papa

Tras la final de la Liga de Campeones de 2016 en Milán, Infantino tomó otro avión privado propiedad del empresario ruso León Semenenko, y viajó con su esposa Lina Al Ashkar y su madre María a Roma.

Dijo a los investigadores que el viaje era un regalo para su madre italiana, que había emigrado a Suiza y había regentado un quiosco de prensa durante años.

Durante el encuentro, Infantino le entregó al papa Francisco una camiseta especial de Adidas y la medalla de ganador de la Liga de Campeones. Aunque estaba invitado en su condición de presidente de la FIFA, dijo que la visita era "de naturaleza puramente privada".

Allard lo exoneró de las posibles infracciones, pero señaló que "podría considerarse que no actuó con total integridad" porque mezcló los aspectos oficiales y privados e intentó cambiar la naturaleza de la visita.

El conflicto con Scala

Las quejas revelaron también la tensa relación entre Infantino y Domenico Scala, entonces presidente del comité de auditoría y cumplimiento, que dimitió en mayo de 2016 debido a la decisión de otorgar al consejo de la FIFA, es decir, a Infantino en la práctica, la potestad de destituir y nombrar a los presidentes de los comités.

Allard consideró que los reglamentos de la FIFA no contemplaban el supuesto de que el presidente de la FIFA se negara a firmar un contrato, por lo que no se le podía responsabilizar, a pesar de que los reglamentos de gobernanza establecían que la subcomisión de compensaciones era la responsable de fijar el salario del presidente.

Infantino dijo al consejo de la FIFA en mayo de 2016: "No firmé un contrato que me propuso el presidente del comité de auditoría y cumplimiento. No acepté esa propuesta. Era una propuesta que encontré humillante".

Las repercusiones

La mayoría de los responsables de la FIFA que presentaron las quejas o prestaron testimonio abandonaron posteriormente la organización.

Según "Telegraph", estos fueron los primeros testigos del estilo de Infantino, y añadió que su supervivencia a la investigación de 2016 y la salida de Scala constituyeron un paso importante en la consolidación del poder que aún ejerce.

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