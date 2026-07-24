Los expertos en seguridad y los clubes están en estado de alerta para garantizar un desarrollo sin contratiempos del partido de estreno en Vicarage Road. Según la información del Watford Observer, los responsables de ambos clubes mantienen un contacto estrecho.

Para evitar disturbios o flujos incontrolados de aficionados, se habilitará una zona de aficionados propia para los seguidores del Rostock delante del sector visitante del estadio. Esta área servirá el día del partido, desde las 10.00 hora local, cuatro horas antes del saque inicial a las 14.00, como punto de encuentro central. Hansa anunció en sus indicaciones para la afición que habrá comida y bebida, y además confía en que haya «buena música» en el lugar.

La expectación por el encuentro ante el equipo inglés de la Championship es enorme. Las 6.000 entradas puestas a disposición de los aficionados visitantes se agotaron por completo en muy poco tiempo. Para el equipo de Tercera División, el partido en la cuna del fútbol supone una novedad: en los 60 años de historia del club, la Kogge jugará por primera vez un partido en las islas británicas.

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Hansa Rostock jugará por primera vez un partido en Inglaterra

Mientras tanto, los responsables del Rostock intentan rebajar preventivamente la tensión en la previa. Se ha pedido a la afición que acuda vestida de blanco de forma uniforme y que se comporte adecuadamente en el lugar.

El club apeló directamente a los aficionados para que se comporten con respeto hacia el estadio. Debía ser algo especial para todos los implicados poder visitar un estadio con tanta tradición como Vicarage Road.

El estadio del decimosexto clasificado de la pasada temporada de Championship tiene capacidad para cerca de 22.000 espectadores. Debido a la enorme avalancha llegada desde Mecklemburgo-Pomerania Occidental, más de una cuarta parte del aforo total estará en manos de los aficionados visitantes. Por ello, el ambiente promete ser el de un partido en casa para el equipo de Tercera División.

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¿Contra quién jugará Hansa Rostock en la 1.ª ronda de la DFB-Pokal?

Este gran amistoso supone para los mecklenburgueses el arranque de una serie de partidos con gran ambiente. También en casa la euforia se mantiene intacta: las 14.000 tarjetas de abonado para la próxima temporada 2026/27 de la 3. Liga ya están agotadas.

La hora de la verdad para el equipo llegará el 9 de agosto con el primer partido oficial ante el segundo equipo del TSG Hoffenheim. Después llegarán el primer partido en casa contra el Waldhof Mannheim el 16 de agosto, así como el plato fuerte en la DFB-Pokal ante el VfB Stuttgart el 21 de agosto.