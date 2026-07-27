En un suceso extraño y poco habitual, el partido de ida de la final del Campeonato del estado brasileño de Bahía sub-20 entre Bahía y Fluminense de Feira se detuvo tras apenas 11 minutos de juego debido al ataque sorpresivo de un enorme enjambre de abejas que invadió el terreno de juego.

El estadio Joia da Princesa, en la ciudad de Feira de Santana, vivió una situación de caos cuando el enjambre de abejas atacó por sorpresa a los jugadores, lo que llevó al árbitro del encuentro a detener el partido de inmediato, mientras que los futbolistas de ambos equipos se vieron obligados a tumbarse en el suelo y cubrirse la cara en un intento de evitar las picaduras.

Los vídeos y las imágenes difundidos del encuentro mostraron la concentración de una enorme cantidad de abejas alrededor de una de las cámaras de retransmisión televisiva que cubrían el partido, lo que hace pensar que esa fue la causa que atrajo al enjambre al interior del estadio.

Los operarios del estadio intervinieron con rapidez para hacer frente a la situación, activando el sistema de riego y rociando agua por todo el campo en un intento de dispersar a las abejas. El intento tuvo éxito tras una interrupción que duró alrededor de 10 minutos, y el juego se reanudó con mucha cautela por parte de todos.

Sin embargo, la vuelta al partido no fue favorable para Bahía, que encajó una derrota abultada y humillante por ocho goles a cero en el partido de ida, un resultado que convierte la conquista del título por parte del Fluminense de Feira en solo una cuestión de tiempo antes del partido de vuelta.